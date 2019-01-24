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24 января 2019, 15:19



«Норникель» запускает конкурс юных изобретателей I MAKE.

Конкурс проводится для детей и молодёжи от 6 до 17 лет из Норильска и Таймырского (Долгано-Ненецкого) района, Мончегорска и Печенгского района, Читы и Газимуро-Заводского района. Конкурс проходит в три этапа. Для участия в заочном этапе, который пройдёт в период с 1 февраля по 5 марта, необходимо придумать идею, создать макет прототипа и изложить в заявке, какие задачи позволяет решить данное изобретение. Для участия в очном этапе жюри отбирает по 10 участников из каждого региона. Они должны представить идеи своих изобретений в формате презентации и ответить на вопросы жюри на русском и английском языках. Очный этап состоится 5-23 апреля. Победители конкурса I Make войдут в состав российской сборной Международной выставки изобретателей в Джакарте, который пройдёт осенью 2019 года. Они также смогут принять участие как в фестивале научных открытий Arctic Wave в Норильске и Заполярном, так и во Всероссийском фестивале науки NAUKA 0+ в Красноярске и Чите. Все проекты, участвующие в конкурсе, должны соответствовать одной из тем: обнаружение угроз, борьба и ликвидация последствий стихийных бедствий; образование и отдых; питание и сельское хозяйство; зелёные технологии; безопасность и здравоохранение; технологии для людей с ограниченными возможностями. Подробнее о конкурсе в группе https://vk.com/imake2019 и по электронной почте: imake2018@mail.ru. Напомним, конкурс юных изобретателей I Make — проект направления «Инновации» благотворительной программы «Мир новых возможностей» компании «Норникель» наряду с фестивалями научных открытий Arctic Wave, научно-техническим-марафоном AрктикPRO, школой городских компетенций. Он проводится «Норникелем» уже второй год. В 2018 году конкурсанты подали 103 заявки. Победители 6 проектов завоевали 3 золотые и 3 серебряные медали Международной выставки International Exhibition for Young Inventors (Индонезия).

Просмотров:385 Его цель — привлечь внимание школьников к изобретательской деятельности, предоставить молодёжи возможность воплотить новаторские идеи в действующие прототипы. Победители смогут посетить международную выставку изобретателей в Индонезии.Конкурс проводится для детей и молодёжи от 6 до 17 лет из Норильска и Таймырского (Долгано-Ненецкого) района, Мончегорска и Печенгского района, Читы и Газимуро-Заводского района.Конкурс проходит в три этапа. Для участия в заочном этапе, который пройдёт в период с 1 февраля по 5 марта, необходимо придумать идею, создать макет прототипа и изложить в заявке, какие задачи позволяет решить данное изобретение.Для участия в очном этапе жюри отбирает по 10 участников из каждого региона. Они должны представить идеи своих изобретений в формате презентации и ответить на вопросы жюри на русском и английском языках. Очный этап состоится 5-23 апреля.Победители конкурса I Make войдут в состав российской сборной Международной выставки изобретателей в Джакарте, который пройдёт осенью 2019 года. Они также смогут принять участие как в фестивале научных открытий Arctic Wave в Норильске и Заполярном, так и во Всероссийском фестивале науки NAUKA 0+ в Красноярске и Чите.Все проекты, участвующие в конкурсе, должны соответствовать одной из тем: обнаружение угроз, борьба и ликвидация последствий стихийных бедствий; образование и отдых; питание и сельское хозяйство; зелёные технологии; безопасность и здравоохранение;технологии для людей с ограниченными возможностями.Подробнее о конкурсе в группе https://vk.com/imake2019 и по электронной почте: imake2018@mail.ru.Напомним, конкурс юных изобретателей I Make — проект направления «Инновации» благотворительной программы «Мир новых возможностей» компании «Норникель» наряду с фестивалями научных открытий Arctic Wave, научно-техническим-марафоном AрктикPRO, школой городских компетенций. Он проводится «Норникелем» уже второй год. В 2018 году конкурсанты подали 103 заявки. Победители 6 проектов завоевали 3 золотые и 3 серебряные медали Международной выставки International Exhibition for Young Inventors (Индонезия).