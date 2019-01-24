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24 января 2019, 15:21



Одной из остановок «Енисейского экспресса» в Норильске стал реабилитационный центр «Виктория» для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Так, в центре с 2014 года работает клуб «Растём вместе», в рамках которого родители вместе с детьми и сотрудниками центра участвуют в различных мероприятиях: например, строили снежный городок во дворе центра, благоустраивали группы, ставили спектакли и т. д. Группа раннего развития «Лекотека» открылась в 2017 году как часть проекта «Первые шаги», реализуемого на средства гранта благотворительной программы «Норникеля» «Мир новых возможностей». Основное направление её работы - развитие эмоциональной и сенсорной сфер особых малышей, даже тех, кому статус инвалида ещё не присвоен, но особенности развития у них уже проявляются. Ведь, чем раньше начинается процесс реабилитации и социализации особенных детей, тем больше шансов, что он будет успешным. А родители благодаря «Лекотеке» становятся активными участниками этого процесса. Недавно в «Виктории» появился ещё один проект – «Я и мой ребёнок», в рамках которого осваиваются новые формы работы с родителями детей с эпилепсией. Это одно из тяжелейших заболеваний, влияющих на жизнь всей семьи, поэтому важно, чтобы родители не замыкались в себе, не оставались в стороне, а находили помощь и поддержку в «Виктории". - «Енисейский экспресс» - проект нужный, объединяющий всех жителей нашего большого края. И посредством него мы можем делиться своим опытом работы с семьями, воспитывающими особых детей, и набираться опыта от других, - отметили сотрудники «Виктории».

Просмотров:361 Специалисты центра провели семинар «Родительские университеты» и презентовали проекты, направленные на повышение родительской активности и заинтересованности. Растить ребёнка с ОВЗ - труд тяжёлый. Порой родителям особых деток не хватает знаний, умений, сил, терпения, времени справиться с проблемами самостоятельно. И тут на помощь приходят педагоги и психологи «Виктории».Так, в центре с 2014 года работает клуб «Растём вместе», в рамках которого родители вместе с детьми и сотрудниками центра участвуют в различных мероприятиях: например, строили снежный городок во дворе центра, благоустраивали группы, ставили спектакли и т. д.Группа раннего развития «Лекотека» открылась в 2017 году как часть проекта «Первые шаги», реализуемого на средства гранта благотворительной программы «Норникеля» «Мир новых возможностей». Основное направление её работы - развитие эмоциональной и сенсорной сфер особых малышей, даже тех, кому статус инвалида ещё не присвоен, но особенности развития у них уже проявляются. Ведь, чем раньше начинается процесс реабилитации и социализации особенных детей, тем больше шансов, что он будет успешным. А родители благодаря «Лекотеке» становятся активными участниками этого процесса.Недавно в «Виктории» появился ещё один проект – «Я и мой ребёнок», в рамках которого осваиваются новые формы работы с родителями детей с эпилепсией. Это одно из тяжелейших заболеваний, влияющих на жизнь всей семьи, поэтому важно, чтобы родители не замыкались в себе, не оставались в стороне, а находили помощь и поддержку в «Виктории".- «Енисейский экспресс» - проект нужный, объединяющий всех жителей нашего большого края. И посредством него мы можем делиться своим опытом работы с семьями, воспитывающими особых детей, и набираться опыта от других, - отметили сотрудники «Виктории».