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24 января 2019, 16:04



В публичной библиотеке состоялся творческий вечер известного норильского переводчика и общественного деятеля Ларисы Фоменко «Я – подданная Севера».

В юбилейный вечер, который собрал её друзей, учеников и единомышленников, Лариса Фоменко вспомнила многие удивительные истории о работе с иностранными специалистами во время строительства НМЗ, молокозавода и мясокомбината, больницы в Оганере, о первом спуске начинающего переводчика в рудник перед Новым, 1980 годом. Новым опытом стало участие в реконструкции взлётной полосы аэропорта «Норильск». Особая часть её жизни – деятельность общественной культурно-национальной организации «Украина», которой она успешно руководит уже 15 лет. Сейчас Лариса Фоменко мечтает издать книгу о традициях и достижениях ОКНО «Украина» и её замечательных активистках. Мама троих взрослых детей и бабушка пяти внуков, она поделилась, что для успеха в жизни надо всё делать параллельно и иметь высокую степень самоорганизации. Рождённая на Украине, где все люди были дружны, она считает противоестественным тот раздор, который сейчас происходит на её родине. - Горжусь тем, что я ровесница лучшего в мире города, ставшего моей судьбой. Норильск стал моим, когда другие города от меня отказались… Здесь случилось всё лучшее в моей жизни, и это не пафос, а просто моя жизнь: трудная, сложная, но всегда яркая и интересная. Люблю тебя, Норильск! – делится эмоциями виновница праздника. Лариса Фоменко, растроганная задушевными песнями и добрыми словами земляков, поблагодарила всех, кто был рядом в трудные и счастливые моменты её норильской жизни, и пригласила на новые встречи, которые готовит ОКНО «Украина». В Публичной библиотеке 24 февраля состоится традиционный праздник в честь Дня родного языка, а 10 марта пройдут XI Шевченковские чтения.

Просмотров:387 Неутомимая ровесница города, которая считает Норильск своей семьёй, отметила 40-летие творческой жизни на Севере. Норильчане знают её и как автора десяти оригинальных изданий, краеведа, коллекционера и заядлую путешественницу.В юбилейный вечер, который собрал её друзей, учеников и единомышленников, Лариса Фоменко вспомнила многие удивительные истории о работе с иностранными специалистами во время строительства НМЗ, молокозавода и мясокомбината, больницы в Оганере, о первом спуске начинающего переводчика в рудник перед Новым, 1980 годом. Новым опытом стало участие в реконструкции взлётной полосы аэропорта «Норильск».Особая часть её жизни – деятельность общественной культурно-национальной организации «Украина», которой она успешно руководит уже 15 лет. Сейчас Лариса Фоменко мечтает издать книгу о традициях и достижениях ОКНО «Украина» и её замечательных активистках.Мама троих взрослых детей и бабушка пяти внуков, она поделилась, что для успеха в жизни надо всё делать параллельно и иметь высокую степень самоорганизации. Рождённая на Украине, где все люди были дружны, она считает противоестественным тот раздор, который сейчас происходит на её родине.- Горжусь тем, что я ровесница лучшего в мире города, ставшего моей судьбой. Норильск стал моим, когда другие города от меня отказались… Здесь случилось всё лучшее в моей жизни, и это не пафос, а просто моя жизнь: трудная, сложная, но всегда яркая и интересная. Люблю тебя, Норильск! – делится эмоциями виновница праздника.Лариса Фоменко, растроганная задушевными песнями и добрыми словами земляков, поблагодарила всех, кто был рядом в трудные и счастливые моменты её норильской жизни, и пригласила на новые встречи, которые готовит ОКНО «Украина». В Публичной библиотеке 24 февраля состоится традиционный праздник в честь Дня родного языка, а 10 марта пройдут XI Шевченковские чтения.