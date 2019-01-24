Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

24 января 2019, 16:36



В библиотеке № 3 прошли литературно-музыкальные чтения «Блокадной книги» Даниила Гранина, посвящённые 75-летию снятия блокады Ленинграда.

Ветераны рассказали ребятам о нелёгкой судьбе не только фронтовиков, но и тружеников тыла, об их вере в Победу и надежде на счастливое будущее. На встрече прозвучали авторские стихотворения о войне, в финале ветераны пожелали всем мирного неба над головой. Чтения были посвящены юбилейной дате со дня снятия блокады Ленинграда и столетию со дня рождения Даниила Гранина. Минутой молчания присутствующие почтили память жертв одного из самых трагических моментов истории.

Просмотров:357 Рассказать молодым людям о событиях тех трагичных лет пришли члены норильского городского Совета ветеранов войны и труда. Студенты политехнического колледжа узнали о трудностях и лишениях защитников Ленинграда, о том, как выживали горожане в нечеловеческих условиях, не теряя своего морального облика. Настоящей трагедией оборачивалась во время блокады потеря продуктовых карточек, и только «дорога жизни» давала слабую надежду на выживание.Ветераны рассказали ребятам о нелёгкой судьбе не только фронтовиков, но и тружеников тыла, об их вере в Победу и надежде на счастливое будущее. На встрече прозвучали авторские стихотворения о войне, в финале ветераны пожелали всем мирного неба над головой.Чтения были посвящены юбилейной дате со дня снятия блокады Ленинграда и столетию со дня рождения Даниила Гранина. Минутой молчания присутствующие почтили память жертв одного из самых трагических моментов истории.