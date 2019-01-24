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24 января 2019, 16:59



27 января в Норильске пройдёт IХ Региональная открытая Конференция исследователей территории (КИТ).

Программа конференции: 10.30 - регистрация участников в фойе Музея Норильска, 1-й этаж; 11.00 - открытие конференции, приветственное слово участникам КИТа; 11.11 - «Норильское отделение РГО, год рождения — 2018-й», председатель Норильского отделения Российского географического общества Олег Костин; 11.24 - «Первые советские школы Таймыра», преподаватель-организатор ОБЖ средней школы № 41 Анна Карлова; 11.37 - «Результаты археологических экспедиций 2018 года», директор НПО «Археологическое проектирование и изыскания» Данил Лысенко (Красноярск); 11.50 - «Архивные свидетельства норильской бодрости», главный архивист Норильского городского архива Надежда Клемберг; 12.03 - «Безопасность при встрече с медведем», председатель Норильской федерации альпинизма и скалолазания Сергей Карцев; 12.16 - «Полевые исследования наземной энтомофауны тундры и лесотундры Таймыра», заместитель директора по маркетингу Таймырского краеведческого музея Эмилия Стамбровская (Дудинка); 12.29 - «Неизвестные директора Норильского комбината», руководитель проекта «Школа краеведа», председатель правления клуба исследователей Таймыра Станислав Стрючков; 12.42 - «Влияние окружающего мира на формирование национальных орнаментов коренных малочисленных народов Таймыра», директор Таймырского Дома народного творчества Любовь Попова (Дудинка); 12.55 - «События, предшествующие восстанию в Авамо-Хатангской тундре 1932 года», заведующий научно-экспозиционным отделом Таймырского краеведческого музея Владимир Рубителев (Дудинка); 13.08 - «Комбинированный водно-моторно-пеший поход, посвящённый 65-летию Норильска», руководитель туристско-краеведческого клуба «Пионер-Аян» Татьяна Хвостова; 13.21 - «Демонстрация традиционного обряда долган «Поклонение новому Солнцу», главный хранитель фондов Таймырского Дома народного творчества Василий Батагай (Дудинка); 14.30 – «Особенности традиционного песенного искусства нганасан», ведущий методист по нганасанской культуре Таймырского Дома народного творчества Светлана Кудрякова (Дудинка); 14.43 - «Экологический авиаотряд восточного сектора Арктики», учредитель группы компаний «Ресурс» Александр Дедов, преподаватель школы № 23 Оксана Томских; 14.56 - «Следы древних цивилизаций на плато Путорана», этнограф, историк, краевед Олег Крашевский; 15.09 - «История Затона и посёлка Через», краевед Татьяна Зяблова; 15.22 - «Не кричи: «Комары!», доцент кафедры информационных систем и технологий НГИИ Андрей Куприяшкин; 15.35 - «Сталинская воздушная трасса Аляска - Сибирь»,начальник 1-го лётного отряда Норильского филиала ФГБУ ВСЕГЕИ Евгений Бомбизов; 15.48 - «Первая литература о Норильске», корреспондент «Заполярной правды» Светлана Гунина; 16.01 - «Угольная история горы Шмидта», студент 5-го курса НГИИ Сергей Шаров; 16.14 - «Первые строители Норильского комбината», руководитель проекта «Школа краеведа» Лариса Стрючкова; 16.27 - «Возвращение часовни», начальник 2-го лётного отряда Норильского филиала ФГБУ ВСЕГЕИ Пётр Мельников; 16.40 - «Территория путешествий», путешественник, кандидат экономических наук Дмитрий Фёдоров; 16.53 - принятие резолюции, закрытие конференции; 17.00 – видеопоказ фильма «Норильск — Хатанга» Дмитрия Мурзина (клуб «Казанская экспедиция», Казань). На протяжении всей конференции будут работать фотовыставки «Путорана — просто космос» и «Путорана. Толсторог. Люди» Объединённой дирекции заповедников Таймыра, а также выставка книг «Краеведческий библиофрэш» (публичная библиотека).

Просмотров:466 Организатор конференции - Клуб исследователей Таймыра. В этом году она называется «Вперёд в прошлое», принимать её будет Музей Норильска (Ленинский пр., 14, экспозиционный зал третьего этажа). Свыше двадцати докладов представят слушателям биологи, геологи, этнографы, краеведы, сотрудники музеев и архива. Как всегда, на КИТ приглашены гости из Дудинки, кроме того ожидается приезд докладчика-археолога из Красноярска. Присоединиться к КИТу можно в любое время, заранее определившись с интересующими темам и сверившись с программой конференции. Вход свободный.Программа конференции:10.30 - регистрация участников в фойе Музея Норильска, 1-й этаж;11.00 - открытие конференции, приветственное слово участникам КИТа;11.11 - «Норильское отделение РГО, год рождения — 2018-й», председатель Норильского отделения Российского географического общества Олег Костин;11.24 - «Первые советские школы Таймыра», преподаватель-организатор ОБЖ средней школы № 41 Анна Карлова;11.37 - «Результаты археологических экспедиций 2018 года», директор НПО «Археологическое проектирование и изыскания» Данил Лысенко (Красноярск);11.50 - «Архивные свидетельства норильской бодрости», главный архивист Норильского городского архива Надежда Клемберг;12.03 - «Безопасность при встрече с медведем», председатель Норильской федерации альпинизма и скалолазания Сергей Карцев;12.16 - «Полевые исследования наземной энтомофауны тундры и лесотундры Таймыра», заместитель директора по маркетингу Таймырского краеведческого музея Эмилия Стамбровская (Дудинка);12.29 - «Неизвестные директора Норильского комбината», руководитель проекта «Школа краеведа», председатель правления клуба исследователей ТаймыраСтанислав Стрючков;12.42 - «Влияние окружающего мира на формирование национальных орнаментов коренных малочисленных народов Таймыра», директор Таймырского Дома народного творчества Любовь Попова (Дудинка);12.55 - «События, предшествующие восстанию в Авамо-Хатангской тундре 1932 года», заведующий научно-экспозиционным отделом Таймырского краеведческого музея Владимир Рубителев (Дудинка);13.08 - «Комбинированный водно-моторно-пеший поход, посвящённый 65-летию Норильска», руководитель туристско-краеведческого клуба «Пионер-Аян» Татьяна Хвостова;13.21 - «Демонстрация традиционного обряда долган «Поклонение новому Солнцу», главный хранитель фондов Таймырского Дома народного творчества Василий Батагай (Дудинка);14.30 – «Особенности традиционного песенного искусства нганасан», ведущий методист по нганасанской культуре Таймырского Дома народного творчества Светлана Кудрякова (Дудинка);14.43 - «Экологический авиаотряд восточного сектора Арктики», учредитель группы компаний «Ресурс» Александр Дедов, преподаватель школы № 23 Оксана Томских;14.56 - «Следы древних цивилизаций на плато Путорана», этнограф, историк, краевед Олег Крашевский;15.09 - «История Затона и посёлка Через», краевед Татьяна Зяблова;15.22 - «Не кричи: «Комары!», доцент кафедры информационных систем и технологий НГИИ Андрей Куприяшкин;15.35 - «Сталинская воздушная трасса Аляска - Сибирь»,начальник 1-го лётного отряда Норильского филиала ФГБУ ВСЕГЕИ Евгений Бомбизов;15.48 - «Первая литература о Норильске», корреспондент «Заполярной правды» Светлана Гунина;16.01 - «Угольная история горы Шмидта», студент 5-го курса НГИИ Сергей Шаров;16.14 - «Первые строители Норильского комбината», руководитель проекта «Школа краеведа» Лариса Стрючкова;16.27 - «Возвращение часовни», начальник 2-го лётного отряда Норильского филиала ФГБУ ВСЕГЕИ Пётр Мельников;16.40 - «Территория путешествий», путешественник, кандидат экономических наук Дмитрий Фёдоров;16.53 - принятие резолюции, закрытие конференции;17.00 – видеопоказ фильма «Норильск — Хатанга» Дмитрия Мурзина (клуб «Казанская экспедиция», Казань).На протяжении всей конференции будут работать фотовыставки «Путорана — просто космос» и «Путорана. Толсторог. Люди» Объединённой дирекции заповедников Таймыра, а также выставка книг «Краеведческий библиофрэш» (публичная библиотека).