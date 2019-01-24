Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

24 января 2019, 17:32



Центры обслуживания пассажиров ждут всех, кому необходимо пополнить баланс социальных или транспортных карт, а также электронного проездного.

- в Норильске, в административно-деловом центре (автовокзал), ул. Нансена, 69, оф. 24а. Часы работы с понедельника по пятницу с 8 до 19 часов, в субботу с 8 до 16 часов, воскресенье – выходной; - в Талнахе, на автовокзале «Талнах», на 1-м этаже. Часы работы с понедельника по пятницу с 12 до 19 часов, в субботу с 11 до 16 часов, выходной – воскресенье. В Центрах обслуживания пассажиров можно приобрести льготные месячные проездные билеты, электронные проездные и транспортные карты. Стоит отметить, что пополнить баланс транспортной или социальной карты, а также электронного проездного можно и на «Почте России», но Центры обслуживания оказывает бОльший спектр услуг. В Центре можно пополнить тарифные планы карт и электронных проездных, обменять карты в случае их порчи, выполнить тестирование, восстановить их после поломки, а также перенести баланс со сломанной карты на новую и так далее.

Просмотров:395 Пункты пополнения социальных и транспортных карт и электронных проездных находятся в Норильске и в Талнахе и расположены по следующим адресам:- в Норильске, в административно-деловом центре (автовокзал), ул. Нансена, 69, оф. 24а. Часы работы с понедельника по пятницу с 8 до 19 часов, в субботу с 8 до 16 часов, воскресенье – выходной;- в Талнахе, на автовокзале «Талнах», на 1-м этаже. Часы работы с понедельника по пятницу с 12 до 19 часов, в субботу с 11 до 16 часов, выходной – воскресенье.В Центрах обслуживания пассажиров можно приобрести льготные месячные проездные билеты, электронные проездные и транспортные карты.Стоит отметить, что пополнить баланс транспортной или социальной карты, а также электронного проездного можно и на «Почте России», но Центры обслуживания оказывает бОльший спектр услуг. В Центре можно пополнить тарифные планы карт и электронных проездных, обменять карты в случае их порчи, выполнить тестирование, восстановить их после поломки, а также перенести баланс со сломанной карты на новую и так далее.