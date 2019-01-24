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24 января 2019, 18:07



В Норильске прошёл семинар на тему «Туберкулёз и ВИЧ-инфекция».

ВИЧ-инфекция - это самый мощный известный фактор риска для развития туберкулёза. При этом туберкулёз у ВИЧ-инфицированных больных существенно отличается по своему течению от обычного туберкулёза. А информации по ведению больных с сочетанной инфекцией не так уж много. И проведение подобного семинара в нашем городе - дело нужное. С активной формой туберкулёза в Норильске на учёте состоят 102 ВИЧ-инфицированных. В новом году туберкулёз выявлен у четырёх больных с ВИЧ. Всего в Норильске с 1995 года (1-й случай) и по 1 января 2019-го зарегистрировано 6006 случаев ВИЧ-инфекции. За 23 дня нового года на учёт были взяты 30 ВИЧ-инфицированных. Перед норильскими инфекционистами, фтизиатрами, пульмонологами, рентгенологами, терапевтами поликлиник и стационаров выступил доктор медицинских наук, профессор кафедры социально значимых инфекций 1-го Санкт-Петербургского Государственного медицинского университета им. И. П. Павлова, заведующий отделением туберкулёза и ВИЧ-инфекции ГБУЗ «Санкт-Петербургская туберкулёзная больница № 2» Александр Пантелеев. Участники семинара считают, что взгляд на проблему ученого-практика стоит дорогого. - Ценность в том, что в Норильск приезжал не паркетный учёный, а практик, который поделился своим богатейшим опытом ведения и лечения таких больных, - сказал один из участников семинара. - К тому же это была не просто лекция, а интерактив: мы решали задачи, вместе находили ответы на животрепещущие вопросы, консультировались по ведению конкретных больных - в общем, мы получили очень нужную нам информацию. Будем ждать Александра Михайловича ещё. Профессора же впечатлил уровень знаний местных специалистов и поразило отношение к пациентам: «Они настроены на положительный результат и готовы бороться за каждого больного вне зависимости от сил, которые на это придётся затратить».

Просмотров:401 Семинар был организован Фондом помощи в области СПИДа (AHF) при поддержке администрации города и территориального отдела министерства здравоохранения Красноярского края.ВИЧ-инфекция - это самый мощный известный фактор риска для развития туберкулёза. При этом туберкулёз у ВИЧ-инфицированных больных существенно отличается по своему течению от обычного туберкулёза. А информации по ведению больных с сочетанной инфекцией не так уж много. И проведение подобного семинара в нашем городе - дело нужное.С активной формой туберкулёза в Норильске на учёте состоят 102 ВИЧ-инфицированных. В новом году туберкулёз выявлен у четырёх больных с ВИЧ. Всего в Норильске с 1995 года (1-й случай) и по 1 января 2019-го зарегистрировано 6006 случаев ВИЧ-инфекции. За 23 дня нового года на учёт были взяты 30 ВИЧ-инфицированных.Перед норильскими инфекционистами, фтизиатрами, пульмонологами, рентгенологами, терапевтами поликлиник и стационаров выступил доктор медицинских наук, профессор кафедры социально значимых инфекций 1-го Санкт-Петербургского Государственного медицинского университета им. И. П. Павлова, заведующий отделением туберкулёза и ВИЧ-инфекции ГБУЗ «Санкт-Петербургская туберкулёзная больница № 2» Александр Пантелеев. Участники семинара считают, что взгляд на проблему ученого-практика стоит дорогого.- Ценность в том, что в Норильск приезжал не паркетный учёный, а практик, который поделился своим богатейшим опытом ведения и лечения таких больных, - сказал один из участников семинара. - К тому же это была не просто лекция, а интерактив: мы решали задачи, вместе находили ответы на животрепещущие вопросы, консультировались по ведению конкретных больных - в общем, мы получили очень нужную нам информацию. Будем ждать Александра Михайловича ещё.Профессора же впечатлил уровень знаний местных специалистов и поразило отношение к пациентам: «Они настроены на положительный результат и готовы бороться за каждого больного вне зависимости от сил, которые на это придётся затратить».