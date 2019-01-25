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25 января 2019, 10:57



В Молодёжном центре прошла деловая игра «Форсайт предпринимательских возможностей».

Организаторы – Агентство развития Норильска, управление потребительского рынка и услуг и управление благотворительных программ Заполярного филиала «Норникеля» – собрали за дискуссионным столом около сорока человек. Перед участниками стояла задача - заглянуть на пять лет вперёд и понять, как будут меняться городская среда и бизнес-сфера. Исходя из этого, выстраивается стратегия развития предпринимательства. - Развитие города напрямую связано с успехами бизнеса, - обратился к участникам игры заместитель директора АРН, руководитель направления «Развитие бизнес-среды» Сергей Ваганов. - Форсайт предпринимательских возможностей является одним из этапов исследования деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в Норильске. С нетерпением будем ждать результатов вашей совместной работы. - Методика форсайта предполагает два способа работы: взгляд из настоящего в будущее и ситуацию, когда мы сами «забрасываем» себя в будущее, смотрим, что там происходит, подробно описываем увиденное, возвращаемся в современность и работаем над планом, понимая, что нас ожидает. Это сродни яхтингу, когда капитан прокладывает курс в зависимости от ветра, но всегда удерживает в голове конечную цель, - пояснил ведущий деловой игры, предприниматель, известный в России урбанист и футуролог Сергей Журавлёв. - С точки зрения коллективной энергии к работе подключилось достаточное количество человек, нам не требуется дополнительная о том, кто пришел на игру и чем он занимается. В дальнейшем каждый из участников будет трансформировать бизнес из сферы, которая ему понятна, в сферу неопределенную или придуманную. Предприниматель - это потенциально универсальный солдат, а не монопрофильный специалист. Участники деловой игры рисовали карты и схемы, работали в группах и дополняли предложения друг друга. Команда Сергея Журавлёва посвятила норильчан в тонкости социальных технологий и мотивировала на оформление бизнес-идей. – Чем хороши групповые занятия? На них формируется так называемый «коллективный субъект», когда в неформальной обстановке участники, например, решают провести совместный фестиваль или открыть предприятие. Подобные встречи должны быть регулярными, - отметил соведущий деловой игры, руководитель исполнительного комитета и член правления национальной инициативы «Живые города» Александр Старков.

Просмотров:190 Организаторы – Агентство развития Норильска, управление потребительского рынка и услуг и управление благотворительных программ Заполярного филиала «Норникеля» – собрали за дискуссионным столом около сорока человек. Перед участниками стояла задача - заглянуть на пять лет вперёд и понять, как будут меняться городская среда и бизнес-сфера. Исходя из этого, выстраивается стратегия развития предпринимательства.- Развитие города напрямую связано с успехами бизнеса, - обратился к участникам игры заместитель директора АРН, руководитель направления «Развитие бизнес-среды» Сергей Ваганов. - Форсайт предпринимательских возможностей является одним из этапов исследования деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в Норильске. С нетерпением будем ждать результатов вашей совместной работы.- Методика форсайта предполагает два способа работы: взгляд из настоящего в будущее и ситуацию, когда мы сами «забрасываем» себя в будущее, смотрим, что там происходит, подробно описываем увиденное, возвращаемся в современность и работаем над планом, понимая, что нас ожидает. Это сродни яхтингу, когда капитан прокладывает курс в зависимости от ветра, но всегда удерживает в голове конечную цель, - пояснил ведущий деловой игры, предприниматель, известный в России урбанист и футуролог Сергей Журавлёв. - С точки зрения коллективной энергии к работе подключилось достаточное количество человек, нам не требуется дополнительная о том, кто пришел на игру и чем он занимается. В дальнейшем каждый из участников будет трансформировать бизнес из сферы, которая ему понятна, в сферу неопределенную или придуманную. Предприниматель - это потенциально универсальный солдат, а не монопрофильный специалист.Участники деловой игры рисовали карты и схемы, работали в группах и дополняли предложения друг друга. Команда Сергея Журавлёва посвятила норильчан в тонкости социальных технологий и мотивировала на оформление бизнес-идей.– Чем хороши групповые занятия? На них формируется так называемый «коллективный субъект», когда в неформальной обстановке участники, например, решают провести совместный фестиваль или открыть предприятие. Подобные встречи должны быть регулярными, - отметил соведущий деловой игры, руководитель исполнительного комитета и член правления национальной инициативы «Живые города» Александр Старков.