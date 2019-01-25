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25 января 2019, 12:30



Православный форум по благословению святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла пройдёт в Москве с 27 по 31 января 2019 года.

Впервые в работе чтений примет участие и. о. ректора Норильского индустриального института Дмитрий Дубров, ведь на Рождественских встречах пойдет речь и о духовно-нравственном воспитании в высшей школе. Участники форума также обсудят вопросы взаимодействия Церкви с государственными и общественными институтами и СМИ, Вооруженными силами, казачеством, исправительными учреждениями и многое другое. Завершатся чтения 31 января пленарным заседанием в Государственном Кремлевском Дворце.

Просмотров:198 Тема этого года «Молодёжь: свобода и ответственность». Чтения откроются Патриаршией Божественной литургией в храме Христа Спасителя. Православную делегацию от Норильска возглавит епископ Норильский и Туруханский Агафангел. Духовенство и миряне, всего около 20 человек, примут участие в работе 16 направлений форума. Среди участников - руководители епархиальных отделов, представители сестричества Центра милосердия, реабилитационного центра «Лествица», лучшие преподаватели школьного курса «Основы религиозных культур и светской этики» из трех благочиний Норильской епархии - Таймырской, Норильской и Туруханской.Впервые в работе чтений примет участие и. о. ректора Норильского индустриального института Дмитрий Дубров, ведь на Рождественских встречах пойдет речь и о духовно-нравственном воспитании в высшей школе. Участники форума также обсудят вопросы взаимодействия Церкви с государственными и общественными институтами и СМИ, Вооруженными силами, казачеством, исправительными учреждениями и многое другое.Завершатся чтения 31 января пленарным заседанием в Государственном Кремлевском Дворце.