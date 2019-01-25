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25 января 2019, 12:47



Гости Норильска, посетившие город во время Эстафеты огня Универсиады-2019, смогли оценить продукцию МПК «Норильский» и рыбокомбината «Таймыр» - официальных лицензиатов Всемирных студенческих игр.

Участие в Универсиаде-2019 дало МПК «Норильский» и рыбокомбинату «Таймыр» новый виток развития, поскольку на Студенческих играх решили представить не только сувенирную продукцию, но и продемонстрировать гастрономическое богатство красноярского севера. Уже сегодня на прилавках норильских магазинов можно увидеть географическую линейку колбасок – «Аякли», «Терея», «Хатыстах», «Мукулай», «Чибичете», традиционную юколу, а также спинки чира, муксуна, сига в вакуумных упаковках. Размещенный на этой продукции логотип Универсиады-2019 - предмет отдельной гордости производителей: право на него они получили в результате жесткого отбора из десятков фирм, желающих стать лицензиатами Универсиады.

Просмотров:178 Фирменными колбасками и рыбой местные товаропроизводители радовали горожан и гостей города в «Каникулы факела», с 17 по 21 января - в Молодёжном центре и в день эстафеты, 22 января - в СРК «Арена» и в ДС «Арктика». Это была своеобразная репетиция перед Всемирными студенческими играми, которые пройдут со 2 по 12 марта в Красноярске.Участие в Универсиаде-2019 дало МПК «Норильский» и рыбокомбинату «Таймыр» новый виток развития, поскольку на Студенческих играх решили представить не только сувенирную продукцию, но и продемонстрировать гастрономическое богатство красноярского севера. Уже сегодня на прилавках норильских магазинов можно увидеть географическую линейку колбасок – «Аякли», «Терея», «Хатыстах», «Мукулай», «Чибичете», традиционную юколу, а также спинки чира, муксуна, сига в вакуумных упаковках. Размещенный на этой продукции логотип Универсиады-2019 - предмет отдельной гордости производителей: право на него они получили в результате жесткого отбора из десятков фирм, желающих стать лицензиатами Универсиады.