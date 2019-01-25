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Эстафета огня 2019

Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
25 января 2019, 12:47

Гости Норильска, посетившие город во время Эстафеты огня Универсиады-2019, смогли оценить продукцию МПК «Норильский» и рыбокомбината «Таймыр» - официальных лицензиатов Всемирных студенческих игр.


Фирменными колбасками и рыбой местные товаропроизводители радовали горожан и гостей города в «Каникулы факела», с 17 по 21 января - в Молодёжном центре и в день эстафеты, 22 января - в СРК «Арена» и в ДС «Арктика». Это была своеобразная репетиция перед Всемирными студенческими играми, которые пройдут со 2 по 12 марта в Красноярске.
Участие в Универсиаде-2019 дало МПК «Норильский» и рыбокомбинату «Таймыр» новый виток развития, поскольку на Студенческих играх решили представить не только сувенирную продукцию, но и продемонстрировать гастрономическое богатство красноярского севера. Уже сегодня на прилавках норильских магазинов можно увидеть географическую линейку колбасок – «Аякли», «Терея», «Хатыстах», «Мукулай», «Чибичете», традиционную юколу, а также спинки чира, муксуна, сига в вакуумных упаковках. Размещенный на этой продукции логотип Универсиады-2019 - предмет отдельной гордости производителей: право на него они получили в результате жесткого отбора из десятков фирм, желающих стать лицензиатами Универсиады.

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    Список новостей

 25 января 2019 
17:59   Ко Дню снятия блокады Ленинграда в Норильске пройдут встречи с молодёжью. 17:34   С 9 января 2019 года началась заявочная кампания на участие в программе переселения на 2020 год.
15:38   Выставочной акцией «Красноярская палитра» музей Норильска открывает новый, богатый на юбилейные даты и события, год. 15:27   Юный норильчанин стал призёром регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по биологии.
15:24   Депутаты Законодательного собрания обсудили с представителями национальных общин вопросы охоты и рыболовства в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе. 14:13   Госавтоинспекторы и активисты отряда ЮИД гимназии № 4 провели урок безопасности «Будь ярким – стань заметным».
14:09   Около 110 тысяч билетов реализовано на Универсиаду-2019. 14:09   В теплоцентрах домов, находящихся на территории УК «Жилкомсервис», начинается наладка и регулировка оборудования. Занимается этим специально созданное подразделение.
14:03   МФК «Норильский никель» уступил в первом матче 11-го тура. 13:31   Александр Усс: «К старту Универсиады мы идём уверенно, с надеждой на наш общий успех!»
12:47   Гости Норильска, посетившие город во время Эстафеты огня Универсиады-2019, смогли оценить продукцию МПК «Норильский» и рыбокомбината «Таймыр» - официальных лицензиатов Всемирных студенческих игр. 12:30   Православный форум по благословению святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла пройдёт в Москве с 27 по 31 января 2019 года.
10:57   В Молодёжном центре прошла деловая игра «Форсайт предпринимательских возможностей».

 24 января 2019 
18:07   В Норильске прошёл семинар на тему «Туберкулёз и ВИЧ-инфекция». 17:32   Центры обслуживания пассажиров ждут всех, кому необходимо пополнить баланс социальных или транспортных карт, а также электронного проездного.
16:59   27 января в Норильске пройдёт IХ Региональная открытая Конференция исследователей территории (КИТ). 16:36   В библиотеке № 3 прошли литературно-музыкальные чтения «Блокадной книги» Даниила Гранина, посвящённые 75-летию снятия блокады Ленинграда.
16:04   В публичной библиотеке состоялся творческий вечер известного норильского переводчика и общественного деятеля Ларисы Фоменко «Я – подданная Севера». 15:21   Одной из остановок «Енисейского экспресса» в Норильске стал реабилитационный центр «Виктория» для детей с ограниченными возможностями здоровья.
15:19   «Норникель» запускает конкурс юных изобретателей I MAKE. 15:11   В норильской гимназии № 1 прошёл конкурс «Подарок для "Норникеля"». Итоги подвели вчера.
15:00   В среднем каждый житель Норильска, включая младенцев за прошлый год, трижды посетил библиотеку: в ЦБС подвели итоги работы за прошлый год. 14:52   С января увеличились выплаты почётным донорам.
13:57   В Талнахском филиале Музея Норильска откроется экспозиция «Инструменты знаний» из фондов Московского политехнического музея. 13:51   Юбилейный концерт талнахского клуба авторской песни «Созвучие», посвящённый его 30-летию, состоится 28 января в КДЦ имени Владимира Высоцкого.
13:29   Крупную партию некачественных яиц уничтожили специалисты Россельхознадзора. 13:18   Детская библиотека им. Саши Петряева приглашает ребят на Новый год по-африкански.
12:45   Татьянин день в библиотеке семейного чтения отметят танцами, песнями и задорными частушками. 12:44   Юные инспектора дорожного движения школы № 36 провели пятиминутки безопасности для учащихся своей школы.

 23 января 2019 
19:35   Сайт НПОПАТ и мобильное приложение Вustime вышли на новый уровень. Автотранспортное предприятие запустило в работу свой новый сайт. Адрес странички остался прежним: www.npopat.com 18:14   В Музее боевой славы норильского отделения «Боевое братство» появился новый экспонат - обрез времен Норильлага, сделанный из винтовки Мосина.
17:57   В Норильске продолжают болеть ОРВИ. Но эпидемический уровень заболеваемости пока не превышен. 17:53   На встречу Солнца приглашает горожан библиотека № 6 и Талнахский филиал Музея Норильска.
17:49   С 1 февраля изменится схема движения автобусов по маршруту 4, а остановочные пункты получат новые названия. 17:46   В Норильском скейт-парке «Шторм» в рамках «Енисейского экспресса» прошли мастер-классы по ВМХ (велофристайл), агрессивным роликам, скейтбордингу и паркуру.
17:18   Стало известно, какие эскизы из программы творческой лаборатории «Полярка-2019» войдут в афишу норильского театра. 16:26   Норильчане завоевали призовые места на первенстве Красноярского края по дзюдо.
15:05   Участник проекта «Танцы» Заур Дзахоев в рамках «Енисейского экспресса» провел для норильской молодежи мастер-класс по хип-хопу. 14:30   МФК «Норильский никель» готовится к очередным играм Суперлиги.
11:34   Выставка работ Всероссийского конкурса детского художественного творчества «Северная палитра - 2018» открыта в фойе кинотеатра «Родина». 11:34   В Норильском колледже искусств подвели итоги городского конкурса «Новогодний серпантин».
11:33   Школьные команды КВН сразились за «Кубок Нади» в Городском центре культуры. 09:49   Школа-интернат № 2 приглашает для работы в выездном лагере педагогов.
09:33   На одной из остановок «Енисейского экспресса» в Норильске у молодёжи проверили знания истории Великой Отечественной войны.

 22 января 2019 
19:06   Шествие огня Универсиады по Норильску завершилось во Дворце спорта «Арктика». 17:38   В Норильске в рамках проекта «Енисейский экспресс» прошла благотворительная акция «Подарок детскому дому».
17:32   В Норильске зажглась городская Чаша огня Эстафеты огня зимней Универсиады 2019 года. 17:20   В рамках XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 года через Норильск прошёл маршрут «Енисейского экспресса».
16:42   Эстафету огня в Норильске открыл директор Заполярного филиала «Норникеля» Николай Уткин. 16:19   Норильская школа № 43 активно поучаствовала в подготовке к Универсиаде.




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