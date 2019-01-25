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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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17:59 Ко Дню снятия блокады Ленинграда в Норильске пройдут встречи с молодёжью.
17:34 С 9 января 2019 года началась заявочная кампания на участие в программе переселения на 2020 год.
15:38 Выставочной акцией «Красноярская палитра» музей Норильска открывает новый, богатый на юбилейные даты и события, год.
15:27 Юный норильчанин стал призёром регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по биологии.
15:24 Депутаты Законодательного собрания обсудили с представителями национальных общин вопросы охоты и рыболовства в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе.
14:13 Госавтоинспекторы и активисты отряда ЮИД гимназии № 4 провели урок безопасности «Будь ярким – стань заметным».
14:09 Около 110 тысяч билетов реализовано на Универсиаду-2019.
14:09 В теплоцентрах домов, находящихся на территории УК «Жилкомсервис», начинается наладка и регулировка оборудования. Занимается этим специально созданное подразделение.
14:03 МФК «Норильский никель» уступил в первом матче 11-го тура.
13:31 Александр Усс: «К старту Универсиады мы идём уверенно, с надеждой на наш общий успех!»
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