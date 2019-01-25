Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

25 января 2019, 13:31



Александр Усс: «К старту Универсиады мы идём уверенно, с надеждой на наш общий успех!»

Открывая совещание, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев напомнил, что на подготовку и проведение Универсиады за четыре года из федерального бюджета было выделено около 50 млрд рублей и более 30 млрд рублей составили вложения из бюджета Красноярского края. Были построены или реконструированы 34 объекта, сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства Красноярского края. «Россия уже не раз принимала очень крупные престижные международные соревнования, многие спортсмены и болельщики из разных стран называли их лучшими и отмечали тёплую и гостеприимную атмосферу, отличную работу всех служб, безопасность. От нас этого ждут и сейчас. Уверен, что мы эти ожидания оправдаем. На сегодняшний день в общем и целом мы готовы», - сказал председатель правительства РФ. Выступая в ходе заседания, заместитель председателя правительства Ольга Голодец подробно доложила о масштабных приготовлениях к главным мировым Студенческим спортивным играм. «Введены и прошли тестирование 33 объекта. Один объект, очень сложный – клиническая краевая больница, летом имел более чем полуторагодовое отставание. Нам удаётся его сейчас сдать, для этого работает и субъект Российской Федерации, все заинтересованные ведомства оказывают помощь для того, чтобы этот объект до начала Универсиады был сдан в эксплуатацию», – подчеркнула Ольга Голодец. Она также рассказала о концепции дальнейшего использования построенных объектов. «Определена судьба всех спортивных объектов. Например, «Радуга» - огромный современный спортивный комплекс будет передан Сибирскому федеральному университету и станет хорошей базой спортивной подготовки наших студентов. Спортивный комплекс «Сопка» станет базой спортивной подготовки наших команд, здесь же будет расположена спортивная школа олимпийского резерва», – добавила Ольга Голодец. В своем докладе о ходе подготовки к проведению XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 года в Красноярске глава региона Александр Усс назвал самым сложным 35-й объект универсиады – город Красноярск. «Наш город – это индустриальный центр с корпусами заводов, часть которых были эвакуированы сюда ещё в военное время, большим количеством частного жилья в центре и другими типичными чертами сибирских городов. Подготовка Универсиады послужила мощным толчком для развития городской инфраструктуры. Построен современный аэропорт, рискну сказать – один из самых изящных в нашей России, четвёртый мост через Енисей с автомобильными развязками. Увеличены в 4 раза объёмы работ по ремонту автодорог, выполнена архитектурная подсветка мостов, улиц, многих общественных пространств. Город реально изменился к лучшему. Изменилось к лучшему и настроение самих красноярцев. Я считаю, этот морально-психологический эффект тоже является одним из важных элементов наследия Универсиады. Мы не расслабляемся, нам ещё многое предстоит сделать, особенно в части организационного слаживания, операционной готовности. Но в целом к старту Универсиады мы идём уверенно, с надеждой на наш общий успех», – заявил Александр Усс.

Просмотров:176 Губернатор Красноярского края Александр Усс в ходе рабочей поездки в Москву принял участие в заседании правительства Российской Федерации, где обсуждалась подготовка к проведению в Красноярске XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 года.Открывая совещание, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев напомнил, что на подготовку и проведение Универсиады за четыре года из федерального бюджета было выделено около 50 млрд рублей и более 30 млрд рублей составили вложения из бюджета Красноярского края. Были построены или реконструированы 34 объекта, сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства Красноярского края.«Россия уже не раз принимала очень крупные престижные международные соревнования, многие спортсмены и болельщики из разных стран называли их лучшими и отмечали тёплую и гостеприимную атмосферу, отличную работу всех служб, безопасность. От нас этого ждут и сейчас. Уверен, что мы эти ожидания оправдаем. На сегодняшний день в общем и целом мы готовы», - сказал председатель правительства РФ.Выступая в ходе заседания, заместитель председателя правительства Ольга Голодец подробно доложила о масштабных приготовлениях к главным мировым Студенческим спортивным играм. «Введены и прошли тестирование 33 объекта. Один объект, очень сложный – клиническая краевая больница, летом имел более чем полуторагодовое отставание. Нам удаётся его сейчас сдать, для этого работает и субъект Российской Федерации, все заинтересованные ведомства оказывают помощь для того, чтобы этот объект до начала Универсиады был сдан в эксплуатацию», – подчеркнула Ольга Голодец.Она также рассказала о концепции дальнейшего использования построенных объектов. «Определена судьба всех спортивных объектов. Например, «Радуга» - огромный современный спортивный комплекс будет передан Сибирскому федеральному университету и станет хорошей базой спортивной подготовки наших студентов. Спортивный комплекс «Сопка» станет базой спортивной подготовки наших команд, здесь же будет расположена спортивная школа олимпийского резерва», – добавила Ольга Голодец.В своем докладе о ходе подготовки к проведению XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 года в Красноярске глава региона Александр Усс назвал самым сложным 35-й объект универсиады – город Красноярск. «Наш город – это индустриальный центр с корпусами заводов, часть которых были эвакуированы сюда ещё в военное время, большим количеством частного жилья в центре и другими типичными чертами сибирских городов. Подготовка Универсиады послужила мощным толчком для развития городской инфраструктуры. Построен современный аэропорт, рискну сказать – один из самых изящных в нашей России, четвёртый мост через Енисей с автомобильными развязками. Увеличены в 4 раза объёмы работ по ремонту автодорог, выполнена архитектурная подсветка мостов, улиц, многих общественных пространств. Город реально изменился к лучшему. Изменилось к лучшему и настроение самих красноярцев. Я считаю, этот морально-психологический эффект тоже является одним из важных элементов наследия Универсиады. Мы не расслабляемся, нам ещё многое предстоит сделать, особенно в части организационного слаживания, операционной готовности. Но в целом к старту Универсиады мы идём уверенно, с надеждой на наш общий успех», – заявил Александр Усс.