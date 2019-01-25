Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

25 января 2019, 14:03



МФК «Норильский никель» уступил в первом матче 11-го тура.

В составе северян голами отметились Исмаил Габидуллин (10-я минута) и Ришат Котляров (47-я минута). За москвичей забили Глеб Разоренов (11-я минута), Денис Бурков (46-я и 49-я минуты), Паулиньо (48-я минута) и Ромуло (49-я минута). Кроме того, на 18-я минуте Котляров оформил автогол. Вторая встреча между командами состоится сегодня, начало – в 19.00.

Просмотров:165 Соперником норильчан выступил один из лидеров чемпионской гонки – МФК «КПРФ». Встреча прошла в Норильске, во Дворце спорта «Арктика», и завершилась не в пользу хозяев площадки – 2:6.В составе северян голами отметились Исмаил Габидуллин (10-я минута) и Ришат Котляров (47-я минута). За москвичей забили Глеб Разоренов (11-я минута), Денис Бурков (46-я и 49-я минуты), Паулиньо (48-я минута) и Ромуло (49-я минута). Кроме того, на 18-я минуте Котляров оформил автогол.Вторая встреча между командами состоится сегодня, начало – в 19.00.