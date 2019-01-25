Фото новости:

Эстафета огня 2019

Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
25 января 2019, 14:09

В теплоцентрах домов, находящихся на территории УК «Жилкомсервис», начинается наладка и регулировка оборудования. Занимается этим специально созданное подразделение.


Подразделение, образованное в конце прошлого года, устанавливает новое оборудование индивидуальных тепловых пунктов, а также занимается модернизацией уже имеющегося. Сейчас специалисты анализируют возможность восстановления элеваторных узлов в Оганере: их восстановление требуется для качественной поставки к домам тепловой энергии и работы системы горячего водоснабжения.
Причиной начала ремонтных работ специалисты управляющей компании назвали остро стоящую в городе проблему с «недогревами» или «перегревами» квартир. Так что основная их задача - в сотрудничестве с сетевой и ресурсоснабжающей организациями вывести стабильный температурный режим тепловых сетей.
Как рассказал Вадим Любезных, главный энергетик ООО УК «Жилкомсервис», в домах территории УК установлено около 350 тепловых пунктов, 30% из которых автоматизированы.
- Они имеют определённый износ и требуют частичной замены оборудования. На протяжении 2019 года мы планируем полностью восстановить их работоспособность, а затем перейти ко второму этапу, основному во всей программе нашей работы, рассчитанной на несколько лет: восстановлению элеваторных узлов тепловых пунктов, не оборудованных автоматикой. Их регулировка потребует времени. Хочу уверить жильцов, что работа будет идти по плану.
Он также отметил, что, хотя ремонту подлежит общедомовое имущество домов, жильцы финансового обременения не получат. Все работы производятся за счет УК.
Если у жильцов появятся в процессе работы жалобы, специалисты рекомендуют обращаться в аварийно-диспетчерскую службу управляющей компании «ЖКС», которая сможет принять обращение, а также перевести звонок на иного специалиста организации.

Просмотров:199
Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.

    Список новостей

 25 января 2019 
17:59   Ко Дню снятия блокады Ленинграда в Норильске пройдут встречи с молодёжью. 17:34   С 9 января 2019 года началась заявочная кампания на участие в программе переселения на 2020 год.
15:38   Выставочной акцией «Красноярская палитра» музей Норильска открывает новый, богатый на юбилейные даты и события, год. 15:27   Юный норильчанин стал призёром регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по биологии.
15:24   Депутаты Законодательного собрания обсудили с представителями национальных общин вопросы охоты и рыболовства в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе. 14:13   Госавтоинспекторы и активисты отряда ЮИД гимназии № 4 провели урок безопасности «Будь ярким – стань заметным».
14:09   Около 110 тысяч билетов реализовано на Универсиаду-2019. 14:09   В теплоцентрах домов, находящихся на территории УК «Жилкомсервис», начинается наладка и регулировка оборудования. Занимается этим специально созданное подразделение.
14:03   МФК «Норильский никель» уступил в первом матче 11-го тура. 13:31   Александр Усс: «К старту Универсиады мы идём уверенно, с надеждой на наш общий успех!»
12:47   Гости Норильска, посетившие город во время Эстафеты огня Универсиады-2019, смогли оценить продукцию МПК «Норильский» и рыбокомбината «Таймыр» - официальных лицензиатов Всемирных студенческих игр. 12:30   Православный форум по благословению святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла пройдёт в Москве с 27 по 31 января 2019 года.
10:57   В Молодёжном центре прошла деловая игра «Форсайт предпринимательских возможностей».

 24 января 2019 
18:07   В Норильске прошёл семинар на тему «Туберкулёз и ВИЧ-инфекция». 17:32   Центры обслуживания пассажиров ждут всех, кому необходимо пополнить баланс социальных или транспортных карт, а также электронного проездного.
16:59   27 января в Норильске пройдёт IХ Региональная открытая Конференция исследователей территории (КИТ). 16:36   В библиотеке № 3 прошли литературно-музыкальные чтения «Блокадной книги» Даниила Гранина, посвящённые 75-летию снятия блокады Ленинграда.
16:04   В публичной библиотеке состоялся творческий вечер известного норильского переводчика и общественного деятеля Ларисы Фоменко «Я – подданная Севера». 15:21   Одной из остановок «Енисейского экспресса» в Норильске стал реабилитационный центр «Виктория» для детей с ограниченными возможностями здоровья.
15:19   «Норникель» запускает конкурс юных изобретателей I MAKE. 15:11   В норильской гимназии № 1 прошёл конкурс «Подарок для "Норникеля"». Итоги подвели вчера.
15:00   В среднем каждый житель Норильска, включая младенцев за прошлый год, трижды посетил библиотеку: в ЦБС подвели итоги работы за прошлый год. 14:52   С января увеличились выплаты почётным донорам.
13:57   В Талнахском филиале Музея Норильска откроется экспозиция «Инструменты знаний» из фондов Московского политехнического музея. 13:51   Юбилейный концерт талнахского клуба авторской песни «Созвучие», посвящённый его 30-летию, состоится 28 января в КДЦ имени Владимира Высоцкого.
13:29   Крупную партию некачественных яиц уничтожили специалисты Россельхознадзора. 13:18   Детская библиотека им. Саши Петряева приглашает ребят на Новый год по-африкански.
12:45   Татьянин день в библиотеке семейного чтения отметят танцами, песнями и задорными частушками. 12:44   Юные инспектора дорожного движения школы № 36 провели пятиминутки безопасности для учащихся своей школы.

 23 января 2019 
19:35   Сайт НПОПАТ и мобильное приложение Вustime вышли на новый уровень. Автотранспортное предприятие запустило в работу свой новый сайт. Адрес странички остался прежним: www.npopat.com 18:14   В Музее боевой славы норильского отделения «Боевое братство» появился новый экспонат - обрез времен Норильлага, сделанный из винтовки Мосина.
17:57   В Норильске продолжают болеть ОРВИ. Но эпидемический уровень заболеваемости пока не превышен. 17:53   На встречу Солнца приглашает горожан библиотека № 6 и Талнахский филиал Музея Норильска.
17:49   С 1 февраля изменится схема движения автобусов по маршруту 4, а остановочные пункты получат новые названия. 17:46   В Норильском скейт-парке «Шторм» в рамках «Енисейского экспресса» прошли мастер-классы по ВМХ (велофристайл), агрессивным роликам, скейтбордингу и паркуру.
17:18   Стало известно, какие эскизы из программы творческой лаборатории «Полярка-2019» войдут в афишу норильского театра. 16:26   Норильчане завоевали призовые места на первенстве Красноярского края по дзюдо.
15:05   Участник проекта «Танцы» Заур Дзахоев в рамках «Енисейского экспресса» провел для норильской молодежи мастер-класс по хип-хопу. 14:30   МФК «Норильский никель» готовится к очередным играм Суперлиги.
11:34   Выставка работ Всероссийского конкурса детского художественного творчества «Северная палитра - 2018» открыта в фойе кинотеатра «Родина». 11:34   В Норильском колледже искусств подвели итоги городского конкурса «Новогодний серпантин».
11:33   Школьные команды КВН сразились за «Кубок Нади» в Городском центре культуры. 09:49   Школа-интернат № 2 приглашает для работы в выездном лагере педагогов.
09:33   На одной из остановок «Енисейского экспресса» в Норильске у молодёжи проверили знания истории Великой Отечественной войны.

 22 января 2019 
19:06   Шествие огня Универсиады по Норильску завершилось во Дворце спорта «Арктика». 17:38   В Норильске в рамках проекта «Енисейский экспресс» прошла благотворительная акция «Подарок детскому дому».
17:32   В Норильске зажглась городская Чаша огня Эстафеты огня зимней Универсиады 2019 года. 17:20   В рамках XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 года через Норильск прошёл маршрут «Енисейского экспресса».
16:42   Эстафету огня в Норильске открыл директор Заполярного филиала «Норникеля» Николай Уткин. 16:19   Норильская школа № 43 активно поучаствовала в подготовке к Универсиаде.




663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ24-00965 от 25.01.2016 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор сайта Алла Шуняева. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх