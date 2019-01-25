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25 января 2019, 14:09



В теплоцентрах домов, находящихся на территории УК «Жилкомсервис», начинается наладка и регулировка оборудования. Занимается этим специально созданное подразделение.

Причиной начала ремонтных работ специалисты управляющей компании назвали остро стоящую в городе проблему с «недогревами» или «перегревами» квартир. Так что основная их задача - в сотрудничестве с сетевой и ресурсоснабжающей организациями вывести стабильный температурный режим тепловых сетей. Как рассказал Вадим Любезных, главный энергетик ООО УК «Жилкомсервис», в домах территории УК установлено около 350 тепловых пунктов, 30% из которых автоматизированы. - Они имеют определённый износ и требуют частичной замены оборудования. На протяжении 2019 года мы планируем полностью восстановить их работоспособность, а затем перейти ко второму этапу, основному во всей программе нашей работы, рассчитанной на несколько лет: восстановлению элеваторных узлов тепловых пунктов, не оборудованных автоматикой. Их регулировка потребует времени. Хочу уверить жильцов, что работа будет идти по плану. Он также отметил, что, хотя ремонту подлежит общедомовое имущество домов, жильцы финансового обременения не получат. Все работы производятся за счет УК. Если у жильцов появятся в процессе работы жалобы, специалисты рекомендуют обращаться в аварийно-диспетчерскую службу управляющей компании «ЖКС», которая сможет принять обращение, а также перевести звонок на иного специалиста организации.

Просмотров:199 Подразделение, образованное в конце прошлого года, устанавливает новое оборудование индивидуальных тепловых пунктов, а также занимается модернизацией уже имеющегося. Сейчас специалисты анализируют возможность восстановления элеваторных узлов в Оганере: их восстановление требуется для качественной поставки к домам тепловой энергии и работы системы горячего водоснабжения.Причиной начала ремонтных работ специалисты управляющей компании назвали остро стоящую в городе проблему с «недогревами» или «перегревами» квартир. Так что основная их задача - в сотрудничестве с сетевой и ресурсоснабжающей организациями вывести стабильный температурный режим тепловых сетей.Как рассказал Вадим Любезных, главный энергетик ООО УК «Жилкомсервис», в домах территории УК установлено около 350 тепловых пунктов, 30% из которых автоматизированы.- Они имеют определённый износ и требуют частичной замены оборудования. На протяжении 2019 года мы планируем полностью восстановить их работоспособность, а затем перейти ко второму этапу, основному во всей программе нашей работы, рассчитанной на несколько лет: восстановлению элеваторных узлов тепловых пунктов, не оборудованных автоматикой. Их регулировка потребует времени. Хочу уверить жильцов, что работа будет идти по плану.Он также отметил, что, хотя ремонту подлежит общедомовое имущество домов, жильцы финансового обременения не получат. Все работы производятся за счет УК.Если у жильцов появятся в процессе работы жалобы, специалисты рекомендуют обращаться в аварийно-диспетчерскую службу управляющей компании «ЖКС», которая сможет принять обращение, а также перевести звонок на иного специалиста организации.