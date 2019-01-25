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25 января 2019, 14:09



Около 110 тысяч билетов реализовано на Универсиаду-2019.

«Реализация билетов продолжается. Уверен, что несколько тысяч иностранных болельщиков приедут, а сибиряки и красноярцы будут активны и придут поддержать. Также билеты приобретаются в Европе, Азии и Америке», - отметил Алексеев. Добавим, 29-я зимняя Универсиада пройдёт в Красноярске со 2 по 12 марта. Участники игр разыграют 76 комплектов наград.

Просмотров:178 Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра спорта региона Сергея Алексеева. При этом уточняется, что билетный фонд мероприятия составляет 380 тысяч.«Реализация билетов продолжается. Уверен, что несколько тысяч иностранных болельщиков приедут, а сибиряки и красноярцы будут активны и придут поддержать. Также билеты приобретаются в Европе, Азии и Америке», - отметил Алексеев.Добавим, 29-я зимняя Универсиада пройдёт в Красноярске со 2 по 12 марта. Участники игр разыграют 76 комплектов наград.