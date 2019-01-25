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25 января 2019, 14:13



Госавтоинспекторы и активисты отряда ЮИД гимназии № 4 провели урок безопасности «Будь ярким – стань заметным».

В рамках урока активисты отряда ЮИД «Светофорчик» рассказали семиклашкам о том, почему важно использовать световозвращающие элементы, а также рассказали об истории их возникновения. Инспектор ДПС Евгений Тувишов показал видеоматериалы об использовании световозвращателей и видео с регистраторов автомобилей. На видео зафиксированы ситуации, когда пешеходы без световозвращателей выбегают на проезжую часть в тёмное время суток и попадают прямо под колёса автомобиля из-за того, что остались незаметными для водителя. После теории всем ребятам из седьмых классов вручили памятки, а также световозвращающие элементы, которые школьники прикрепили на верхнюю одежду. После этого они вышли на улицу и, сделав пару фотографий со вспышкой, лично убедились, насколько заметнее они стали со световозвращателями в темноте.

Просмотров:164 Юные инспекторы дорожного движения гимназии № 4 вместе с инспектором ДПС Евгением Тувишовым провели для учащихся седьмых классов практический урок безопасности «Будь ярким – стань заметным.В рамках урока активисты отряда ЮИД «Светофорчик» рассказали семиклашкам о том, почему важно использовать световозвращающие элементы, а также рассказали об истории их возникновения.Инспектор ДПС Евгений Тувишов показал видеоматериалы об использовании световозвращателей и видео с регистраторов автомобилей. На видео зафиксированы ситуации, когда пешеходы без световозвращателей выбегают на проезжую часть в тёмное время суток и попадают прямо под колёса автомобиля из-за того, что остались незаметными для водителя.После теории всем ребятам из седьмых классов вручили памятки, а также световозвращающие элементы, которые школьники прикрепили на верхнюю одежду. После этого они вышли на улицу и, сделав пару фотографий со вспышкой, лично убедились, насколько заметнее они стали со световозвращателями в темноте.