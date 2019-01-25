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25 января 2019, 15:24



Депутаты Законодательного собрания обсудили с представителями национальных общин вопросы охоты и рыболовства в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе.

Как отметил в начале встречи председатель комитета по природным ресурсам и экологии Александр Симановский, главная цель собрания — услышать от местных жителей проблемы и предложения по их решению, чтобы затем разрабатывать региональные нормативные акты или вносить поправки в федеральное законодательство. Федеральными законами в основном и регулируется отрасль рыболовства. Причём в каждом из направлений, будь то промышленное, традиционное или любительское рыболовство, есть свои проблемы. Ведомство неоднократно направляло в федерацию различные запросы и предложения по их решению, но ответов дождаться непросто. Как рассказала исполняющая обязанности главы района Галина Гаврилова, уменьшаются объёмы лова рыбы на Енисее и количество рыболовных хозяйств - со 161 в 2015 году до 104 в 2019-м. При этом конкуренция за промысловые участки растёт. Увеличивается и число заявок на предоставление водных биологических ресурсов для традиционного рыболовства: в 2010 году их было 110, теперь — более полутора тысяч. В полном объёме их удовлетворить не возможно. Кроме того, далеко не всегда подают заявки представители малых и коренных народов: лакуна в законодательстве позволяет делать это и коммерсантам. Есть проблемы и с другим традиционным для северных народов источником питания — оленем. Последний полноценный учёт поголовья был в 2014 году. Тогда было выявлено, что по сравнению с 2009 годом число оленей сократилось на 26%. Представители общин, рыболовных хозяйств, общественных объединений предложили проводить аукционы на промысловые участки на самом Таймыре, иначе местным хозяйствам их невозможно выиграть. Надо менять и конкурсную документацию. В ней как одно из важных условий значится наличие у предпринимателя оборудования для переработки рыбы, чего у местных просто нет. В результате рыбные места достаются не жителям Таймыра, а компаниям из Красноярска или Москвы, которые просто вычерпывают местные ресурсы. Руководитель одного из хозяйств призвала ужесточить борьбу с браконьерами, которые занимаются незаконным ловом, и установить дополнительные посты полиции. Есть проблемы и с получением лицензий на охоту. Чиновники, которые их выдают, находятся в Норильске, куда приходится ездить охотникам, а надо, чтобы инспектор располагался в Дудинке и сам выезжал в поселения. Прозвучали предложения не использовать широко сам Енисей, рыболовный потенциал которого изрядно оскудел, а выделять рыболовные участки на так называемых боковых водоёмах. Глава Хатанги Александр Кулешов отметил, что доля традиционного рыболовства в общем объёме отрасли составляет 7%, и этого слишком мало как для питания, так и для заработка местных жителей. «Люди тундры должны быть в приоритете», — сказал он. Поводя итог, председатель профильного комитета Александр Симановский посоветовал краевому министерству экологии и рационального природопользования активнее сотрудничать с депутатским корпусом при подготовке инициативных предложений в федеральное законодательство. «Встреча была очень полезной, — прокомментировал Александр Алексеевич. — Принимая любые законы, надо видеть своими глазами, как они работают на территории. Сегодня я увидел, что есть определённые недоработки. Существует мнение, что федеральное законодательство невозможно изменить. Но у нас есть много примеров, опровергающих этот тезис. Мы зафиксировали все прозвучавшие предложения, будем анализировать краевые законы, действующие правила и порядки. Мы должны принять меры, чтобы законы не мешали, а помогали жить людям Севера». По материалам пресс-службы Законодательного собрания Красноярского края

Просмотров:148 Встреча проходила в актовом зале Таймырского колледжа. На неё пришли порядка ста местных жителей, из которых большую часть составляли представители коренных народов Севера.Как отметил в начале встречи председатель комитета по природным ресурсам и экологии Александр Симановский, главная цель собрания — услышать от местных жителей проблемы и предложения по их решению, чтобы затем разрабатывать региональные нормативные акты или вносить поправки в федеральное законодательство.Федеральными законами в основном и регулируется отрасль рыболовства. Причём в каждом из направлений, будь то промышленное, традиционное или любительское рыболовство, есть свои проблемы. Ведомство неоднократно направляло в федерацию различные запросы и предложения по их решению, но ответов дождаться непросто.Как рассказала исполняющая обязанности главы района Галина Гаврилова, уменьшаются объёмы лова рыбы на Енисее и количество рыболовных хозяйств - со 161 в 2015 году до 104 в 2019-м. При этом конкуренция за промысловые участки растёт. Увеличивается и число заявок на предоставление водных биологических ресурсов для традиционного рыболовства: в 2010 году их было 110, теперь — более полутора тысяч. В полном объёме их удовлетворить не возможно. Кроме того, далеко не всегда подают заявки представители малых и коренных народов: лакуна в законодательстве позволяет делать это и коммерсантам. Есть проблемы и с другим традиционным для северных народов источником питания — оленем. Последний полноценный учёт поголовья был в 2014 году. Тогда было выявлено, что по сравнению с 2009 годом число оленей сократилось на 26%.Представители общин, рыболовных хозяйств, общественных объединений предложили проводить аукционы на промысловые участки на самом Таймыре, иначе местным хозяйствам их невозможно выиграть. Надо менять и конкурсную документацию. В ней как одно из важных условий значится наличие у предпринимателя оборудования для переработки рыбы, чего у местных просто нет. В результате рыбные места достаются не жителям Таймыра, а компаниям из Красноярска или Москвы, которые просто вычерпывают местные ресурсы.Руководитель одного из хозяйств призвала ужесточить борьбу с браконьерами, которые занимаются незаконным ловом, и установить дополнительные посты полиции.Есть проблемы и с получением лицензий на охоту. Чиновники, которые их выдают, находятся в Норильске, куда приходится ездить охотникам, а надо, чтобы инспектор располагался в Дудинке и сам выезжал в поселения.Прозвучали предложения не использовать широко сам Енисей, рыболовный потенциал которого изрядно оскудел, а выделять рыболовные участки на так называемых боковых водоёмах.Глава Хатанги Александр Кулешов отметил, что доля традиционного рыболовства в общем объёме отрасли составляет 7%, и этого слишком мало как для питания, так и для заработка местных жителей. «Люди тундры должны быть в приоритете», — сказал он.Поводя итог, председатель профильного комитета Александр Симановский посоветовал краевому министерству экологии и рационального природопользования активнее сотрудничать с депутатским корпусом при подготовке инициативных предложений в федеральное законодательство.«Встреча была очень полезной, — прокомментировал Александр Алексеевич. — Принимая любые законы, надо видеть своими глазами, как они работают на территории. Сегодня я увидел, что есть определённые недоработки. Существует мнение, что федеральное законодательство невозможно изменить. Но у нас есть много примеров, опровергающих этот тезис. Мы зафиксировали все прозвучавшие предложения, будем анализировать краевые законы, действующие правила и порядки. Мы должны принять меры, чтобы законы не мешали, а помогали жить людям Севера».По материалам пресс-службы Законодательного собрания Красноярского края