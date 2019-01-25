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25 января 2019, 15:27



Юный норильчанин стал призёром регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по биологии.

Диплом призёра получил норильчанин - Михаил Рощупкин, ученик 9-го класса из 31-й школы. В олимпиаде по биологии приняли участие 70 школьников из 9-11-х классов. Региональный этап олимпиады по биологии проводился в два тура (теоретический и практический). В практический тур прошли 44 участника из 9-11-х классов. Участники регионального этапа, набравшие необходимое количество баллов, смогут принять участие в заключительном этапе олимпиады по биологии, который пройдёт с 22 по 27 апреля в Ставрополе. Во время торжественного открытия олимпиады были награждены лучшие учителя по биологии. Приветствуя учителей и участников олимпиады, начальник отдела кадетских учебных заведений и работы с одарёнными детьми министерства образования Красноярского края Лариса Пронченко наградила лучших педагогических работников краевых государственных и муниципальных образовательных учреждений, успешно работающих с одарёнными детьми, ставшими победителями краевого конкурса. Дипломы министерства образования Красноярского края были вручены пяти педагогам, в числе которых и педагог из Норильска – сотрудница станции юных техников Марина Гагиева.

Просмотров:177 В Сибирском федеральном университете завершился региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по биологии. По результатам теоретического и практического туров были определены три победителя и 11 призёров олимпиады по биологии.Диплом призёра получил норильчанин - Михаил Рощупкин, ученик 9-го класса из 31-й школы.В олимпиаде по биологии приняли участие 70 школьников из 9-11-х классов. Региональный этап олимпиады по биологии проводился в два тура (теоретический и практический). В практический тур прошли 44 участника из 9-11-х классов.Участники регионального этапа, набравшие необходимое количество баллов, смогут принять участие в заключительном этапе олимпиады по биологии, который пройдёт с 22 по 27 апреля в Ставрополе.Во время торжественного открытия олимпиады были награждены лучшие учителя по биологии. Приветствуя учителей и участников олимпиады, начальник отдела кадетских учебных заведений и работы с одарёнными детьми министерства образования Красноярского края Лариса Пронченко наградила лучших педагогических работников краевых государственных и муниципальных образовательных учреждений, успешно работающих с одарёнными детьми, ставшими победителями краевого конкурса. Дипломы министерства образования Красноярского края были вручены пяти педагогам, в числе которых и педагог из Норильска – сотрудница станции юных техников Марина Гагиева.