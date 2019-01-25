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25 января 2019, 15:38



Выставочной акцией «Красноярская палитра» музей Норильска открывает новый, богатый на юбилейные даты и события, год.

Художественный фонд музейного комплекса насчитывает более пяти тысяч произведений и даёт широкое представление о различных школах и направлениях отечественного изобразительного искусства второй половины ХХ века. В фондовой коллекции особенно ярко и полно представлено творчество художников Сибири. Более сорока лет коллекция изобразительного искусства комплектовалась произведениями ведущих мастеров. В год 85-летнего юбилея края норильский музей предлагает акцию-марафон длиною в год, серию выставок работ художников-земляков из своего собрания. Посетители в течение года смогут познакомиться с наиболее яркими именами красноярских художников. Среди представленных авторов - так уж совпало - много юбиляров. Первая выставка акции открыта для просмотра с 25 января в лекционном зале художественной галереи. В экспозиции - работы Антона Довнара и Алексея Климанова, двух талантливых живописцев, художников-путешественников, находивших вдохновение в поездках и походах на Север, в Саяны и в тайгу, юбиляров этого года, в чьих пейзажах, отражающих природу и характер Сибири, ощущается тепло и безграничная любовь к родному краю и своему делу. В 2019-м Антону Довнару исполнилось бы 80 лет, Алексею Климанову – 105. В художественной галерее в течение года норильчане и гости города в рамках «Красноярской палитры» увидят живопись, графику, работы лучших мастеров Сибири. Среди них такие, как Валерий Кудринский, Валерьян Сергин, Яков Еселевич, Сергей Форостовский, Николай Рыбаков, Борис Ряузов, Анатолий Знак, Степан Туров, Владимир Мешков, Андрей Поздеев, Юрий Худоногов, Андрей Лекаренко, Степан Орлов, Карл Вальдман и Тойво Ряннель.

Просмотров:151 Приурочена она к 85-летнему юбилею Красноярского края и к 80-летию музейного дела в Норильске. На площадке художественной галереи в течение года будет представлено творческое наследие целой плеяды художников-сибиряков, судьбою и сердцем связанных с родным краем.Художественный фонд музейного комплекса насчитывает более пяти тысяч произведений и даёт широкое представление о различных школах и направлениях отечественного изобразительного искусства второй половины ХХ века. В фондовой коллекции особенно ярко и полно представлено творчество художников Сибири. Более сорока лет коллекция изобразительного искусства комплектовалась произведениями ведущих мастеров. В год 85-летнего юбилея края норильский музей предлагает акцию-марафон длиною в год, серию выставок работ художников-земляков из своего собрания. Посетители в течение года смогут познакомиться с наиболее яркими именами красноярских художников. Среди представленных авторов - так уж совпало - много юбиляров.Первая выставка акции открыта для просмотра с 25 января в лекционном зале художественной галереи. В экспозиции - работы Антона Довнара и Алексея Климанова, двух талантливых живописцев, художников-путешественников, находивших вдохновение в поездках и походах на Север, в Саяны и в тайгу, юбиляров этого года, в чьих пейзажах, отражающих природу и характер Сибири, ощущается тепло и безграничная любовь к родному краю и своему делу. В 2019-м Антону Довнару исполнилось бы 80 лет, Алексею Климанову – 105.В художественной галерее в течение года норильчане и гости города в рамках «Красноярской палитры» увидят живопись, графику, работы лучших мастеров Сибири. Среди них такие, как Валерий Кудринский, Валерьян Сергин, Яков Еселевич, Сергей Форостовский, Николай Рыбаков, Борис Ряузов, Анатолий Знак, Степан Туров, Владимир Мешков, Андрей Поздеев, Юрий Худоногов, Андрей Лекаренко, Степан Орлов, Карл Вальдман и Тойво Ряннель.