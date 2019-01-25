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25 января 2019, 17:34



С 9 января 2019 года началась заявочная кампания на участие в программе переселения на 2020 год.

При сохранении уровня финансирования программы из средств краевого бюджета и средств ПАО «ГМК «Норильский никель» в 2019 и 2020 году возможность выехать на материк получат порядка 900 семей норильчан. На сегодняшний момент с начала года на приём к специалистам в управление жилищного фонда пришли около ста человек, ещё десять пакетов документов было передано через МФЦ. Приём заявлений ведётся в порядке живой очереди (инвалиды I и II групп, а также ветераны ВОВ принимаются вне очереди) по адресу: г. Норильск, Ленинский пр., 40, корпус 4, кабинеты № 1, 2, 9. Часы приёма: понедельник с 9.30 до 13.00, с 14.00 до 17.00, вторник, среда, четверг с 14.00 до 17.00, пятница – неприёмный день. Также приём документов ведётся в МФЦ по адресам: - г. Норильск - ул. Нансена, 69, пом. 2; - район Кайеркан - ул. Шахтёрская, 4; - район Талнах - ул. Бауманская, 10; - п. Снежногорск - ул. Хантайская Набережная, 10. Стоит помнить, что работники МФЦ консультаций не дают. Их полномочия - только принять документы. Перечень документов, которые необходимо приложить к заявлению, можно взять без очереди на специальных стендах в фойе управления жилищного фонда на Ленинском пр., 40. Также перечень документов можно найти на сайте администрации города Норильска http://norilsk-city.ru/, в разделе «Жилищный фонд».

Просмотров:138 Заявления и пакеты документов на переселение в 2020 году будут приниматься от горожан до 15 июля текущего года включительно. По словам Марины Покровской, начальника управления жилфонда, сегодня на подачу документов очередей нет, но и затягивать с этим вопросом тоже не стоит.При сохранении уровня финансирования программы из средств краевого бюджета и средств ПАО «ГМК «Норильский никель» в 2019 и 2020 году возможность выехать на материк получат порядка 900 семей норильчан. На сегодняшний момент с начала года на приём к специалистам в управление жилищного фонда пришли около ста человек, ещё десять пакетов документов было передано через МФЦ.Приём заявлений ведётся в порядке живой очереди (инвалиды I и II групп, а также ветераны ВОВ принимаются вне очереди) по адресу: г. Норильск, Ленинский пр., 40, корпус 4, кабинеты № 1, 2, 9. Часы приёма: понедельник с 9.30 до 13.00, с 14.00 до 17.00, вторник, среда, четверг с 14.00 до 17.00, пятница – неприёмный день.Также приём документов ведётся в МФЦ по адресам:- г. Норильск - ул. Нансена, 69, пом. 2;- район Кайеркан - ул. Шахтёрская, 4;- район Талнах - ул. Бауманская, 10;- п. Снежногорск - ул. Хантайская Набережная, 10.Стоит помнить, что работники МФЦ консультаций не дают. Их полномочия - только принять документы.Перечень документов, которые необходимо приложить к заявлению, можно взять без очереди на специальных стендах в фойе управления жилищного фонда на Ленинском пр., 40. Также перечень документов можно найти на сайте администрации города Норильска http://norilsk-city.ru/, в разделе «Жилищный фонд».