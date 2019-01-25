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25 января 2019, 17:59



Ко Дню снятия блокады Ленинграда в Норильске пройдут встречи с молодёжью.

Встреча состоится в 15.00 в Молодёжном центре (ул. Советская, 9, актовый зал). Лекцию ведёт заведующий отделом библиотеки № 4 Горланова Наталья Анатольевна. Также у участников мероприятия будет возможность посетить Музей боевой славы под руководством Валерия Шабурина, расположенный в Молодёжном центре, а по завершении - пообщаться с ветеранами Великой Отечественной войны в комнате юнармейца. Приглашаются все желающие почтить память о великих и мужественных людях, кто грудью стоял за будущее своей Родины. Справки по телефону 46-01-79.

Просмотров:117 Завтра, 26 января, штабы местного отделения Всероссийского военно-патриотического детско-юношеского общественного движения «Юнармия» и флагманской программы «Волонтёры Победы» организуют встречу-лекцию «Страницы истории», посвящённую 75-летию полного освобождению Ленинграда от фашистской блокады.Встреча состоится в 15.00 в Молодёжном центре (ул. Советская, 9, актовый зал).Лекцию ведёт заведующий отделом библиотеки № 4 Горланова Наталья Анатольевна. Также у участников мероприятия будет возможность посетить Музей боевой славы под руководством Валерия Шабурина, расположенный в Молодёжном центре, а по завершении - пообщаться с ветеранами Великой Отечественной войны в комнате юнармейца.Приглашаются все желающие почтить память о великих и мужественных людях, кто грудью стоял за будущее своей Родины.Справки по телефону 46-01-79.