Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

26 января 2019, 21:40



Без света остаются несколько домов, ремонтные работы продолжаются.

Сегодня в 15:17 произошло аварийное отключение пяти трансформаторных подстанций в Центральном районе Норильска. Профильные службы незамедлительно приступили к устранению неполадок. К настоящему моменту три трансформаторных подстанции отремонтированы, без света остаются: Ленинский, 42; Ленинградская 1 и 3; ТЦ "Империал". Работы продолжаются силами аварийной бригады высоковольтных сетей АО «НТЭК».

Просмотров:169 Сегодня в 15:17 произошло аварийное отключение пяти трансформаторных подстанций в Центральном районе Норильска. Профильные службы незамедлительно приступили к устранению неполадок. К настоящему моменту три трансформаторных подстанции отремонтированы, без света остаются: Ленинский, 42; Ленинградская 1 и 3; ТЦ "Империал". Работы продолжаются силами аварийной бригады высоковольтных сетей АО «НТЭК».