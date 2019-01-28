Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

28 января 2019, 12:36



За прошлый год авиакомпания NordStar перевезла почти полтора миллиона пассажиров.

В 2018 году авиакомпания NordStar сохранила в расписании рейсы по традиционным направлениям из Москвы, Красноярска и Норильска, а также расширила географию полётов. В маршрутную сеть авиакомпании были добавлены рейсы по новому направлению Норильск – Самара – Баку. Сеть межрегиональных направлений пополнили новые рейсы из Красноярска в Полярный, Якутск, Омск и Екатеринбург, выполняемые на современных воздушных судах ATR 42-500. Для удобства пассажиров авиакомпания NordStar ввела в действие новую концепцию перевозки багажа и ручной клади. Новая система определения нормы провоза багажа стала дифференцированной в зависимости от класса обслуживания и тарифа – это позволило пассажирам выбирать наиболее выгодные тарифы в зависимости от количества перевозимого багажа. Нововведения в системе позволили унифицировать правила перевозки багажа и привести их в соответствие с общепринятыми мировыми стандартами, принятыми в большинстве авиакомпаний мира. Без сбоев NordStar провёл летнюю кампанию по перевозке норильчан в период третьего, завершающего этапа реконструкции взлётно-посадочной полосы аэропорта «Норильск». В 2018 году акцент в деятельности авиакомпании NordStar был сделан на развитие сервисов дополнительных услуг и формирование доступной среды по получению информации об авиаперевозках и приобретению билетов для всех категорий пассажиров. Авиакомпания запустила адаптированную версию официального сайта www.nordstar.ru для слабовидящих пассажиров, а также внедрила новый сервис для пассажиров с ограниченными возможностями, интегрированный в систему бронирования авиабилетов и призванный сделать процесс оформления авиабилетов для пассажиров с ограниченными возможностями более комфортным и удобным. На базе уже существующей программы для часто летающих пассажиров «Летать легко!» авиакомпания NordStar запустила новую программу лояльности для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей NordStar Client. Новая программа позволяет организациям накапливать мили за полёты своих сотрудников и тратить их на приобретение премиальных авиабилетов и различных дополнительных услуг. Ещё одной важной новинкой стал запуск мобильного приложения авиакомпании. С декабря 2018 года пассажиры могут подбирать и оформлять авиабилеты в любом удобном для них месте со своего мобильного устройства. В перспективе - развитие функционала мобильного приложения: добавление новых возможностей по приобретению авиабилетов, в том числе премиальных билетов за накопленные в программе лояльности мили, расширение линейки доступных к оформлению через мобильное приложение дополнительных услуг, совершенствование системы информирования пассажиров через push-уведомления и системы онлайн-регистрации на рейс. В 2019 году авиакомпания NordStar готовится к обновлению парка воздушных судов за счёт приобретения трёх новых самолетов Boeing 737MAX-8. Первое воздушное судно данного типа приступит к выполнению полётов уже в апреле, ещё два самолета – в июле этого года.

Просмотров:325 За 2018 год воздушные суда авиакомпании совершили 14 909 вылетов, в общей сложности лайнеры находились в воздухе 42 708 часов, что на 2,7% больше данных по налёту 2017 года. Объем грузовых и почтовых отправлений, перевезённых на самолетах NordStar, составил 5254 тонны – на 23,9% превышает аналогичный показатель 2017 года. Такое увеличение показателей произошло из-за открытия ряда новых направлений и эффективного использования авиапарка.В 2018 году авиакомпания NordStar сохранила в расписании рейсы по традиционным направлениям из Москвы, Красноярска и Норильска, а также расширила географию полётов. В маршрутную сеть авиакомпании были добавлены рейсы по новому направлению Норильск – Самара – Баку. Сеть межрегиональных направлений пополнили новые рейсы из Красноярска в Полярный, Якутск, Омск и Екатеринбург, выполняемые на современных воздушных судах ATR 42-500.Для удобства пассажиров авиакомпания NordStar ввела в действие новую концепцию перевозки багажа и ручной клади. Новая система определения нормы провоза багажа стала дифференцированной в зависимости от класса обслуживания и тарифа – это позволило пассажирам выбирать наиболее выгодные тарифы в зависимости от количества перевозимого багажа. Нововведения в системе позволили унифицировать правила перевозки багажа и привести их в соответствие с общепринятыми мировыми стандартами, принятыми в большинстве авиакомпаний мира.Без сбоев NordStar провёл летнюю кампанию по перевозке норильчан в период третьего, завершающего этапа реконструкции взлётно-посадочной полосы аэропорта «Норильск».В 2018 году акцент в деятельности авиакомпании NordStar был сделан на развитие сервисов дополнительных услуг и формирование доступной среды по получению информации об авиаперевозках и приобретению билетов для всех категорий пассажиров. Авиакомпания запустила адаптированную версию официального сайта www.nordstar.ru для слабовидящих пассажиров, а также внедрила новый сервис для пассажиров с ограниченными возможностями, интегрированный в систему бронирования авиабилетов и призванный сделать процесс оформления авиабилетов для пассажиров с ограниченными возможностями более комфортным и удобным.На базе уже существующей программы для часто летающих пассажиров «Летать легко!» авиакомпания NordStar запустила новую программу лояльности для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей NordStar Client. Новая программа позволяет организациям накапливать мили за полёты своих сотрудников и тратить их на приобретение премиальных авиабилетов и различных дополнительных услуг.Ещё одной важной новинкой стал запуск мобильного приложения авиакомпании. С декабря 2018 года пассажиры могут подбирать и оформлять авиабилеты в любом удобном для них месте со своего мобильного устройства. В перспективе - развитие функционала мобильного приложения: добавление новых возможностей по приобретению авиабилетов, в том числе премиальных билетов за накопленные в программе лояльности мили, расширение линейки доступных к оформлению через мобильное приложение дополнительных услуг, совершенствование системы информирования пассажиров через push-уведомления и системы онлайн-регистрации на рейс.В 2019 году авиакомпания NordStar готовится к обновлению парка воздушных судов за счёт приобретения трёх новых самолетов Boeing 737MAX-8. Первое воздушное судно данного типа приступит к выполнению полётов уже в апреле, ещё два самолета – в июле этого года.