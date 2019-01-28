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28 января 2019, 12:58



В минувшую субботу в районе лыжной базы «Оль-Гуль» в ДТП погиб ребёнок. Обстоятельства происшествия выясняются.

По предварительным сведениям, 12-летний мальчик переходил дорогу на красный сигнал светофора и попал под колёса. От полученных травм ребёнок скончался на месте происшествия. По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства происшествия. Пешеходов и водителей, ставших свидетелями этой трагедии, просят сообщить сотрудникам Госавтоинспекции информацию о ДТП по телефонам: 102, 47-24-01, 43-54-58, а при наличии предать фото- и видеоматериалы. Сотрудники ГИБДД призывают всех участников дорожного движения быть бдительными на дороге: автомобилистов - соблюдать скоростной режим и правила перевозки пассажиров, а пешеходов - не нарушать правила перехода проезжей части.

Просмотров:529 ЧП произошло 26 января около 17 часов на регулируемом пешеходном переходе. 48-летняя женщина, управлявшая автомобилем «Тойота», допустила наезд на подростка.По предварительным сведениям, 12-летний мальчик переходил дорогу на красный сигнал светофора и попал под колёса. От полученных травм ребёнок скончался на месте происшествия.По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства происшествия. Пешеходов и водителей, ставших свидетелями этой трагедии, просят сообщить сотрудникам Госавтоинспекции информацию о ДТП по телефонам: 102, 47-24-01, 43-54-58, а при наличии предать фото- и видеоматериалы.Сотрудники ГИБДД призывают всех участников дорожного движения быть бдительными на дороге: автомобилистов - соблюдать скоростной режим и правила перевозки пассажиров, а пешеходов - не нарушать правила перехода проезжей части.