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Эстафета огня 2019

Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
28 января 2019, 12:58

В минувшую субботу в районе лыжной базы «Оль-Гуль» в ДТП погиб ребёнок. Обстоятельства происшествия выясняются.


ЧП произошло 26 января около 17 часов на регулируемом пешеходном переходе. 48-летняя женщина, управлявшая автомобилем «Тойота», допустила наезд на подростка.
По предварительным сведениям, 12-летний мальчик переходил дорогу на красный сигнал светофора и попал под колёса. От полученных травм ребёнок скончался на месте происшествия.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства происшествия. Пешеходов и водителей, ставших свидетелями этой трагедии, просят сообщить сотрудникам Госавтоинспекции информацию о ДТП по телефонам: 102, 47-24-01, 43-54-58, а при наличии предать фото- и видеоматериалы.
Сотрудники ГИБДД призывают всех участников дорожного движения быть бдительными на дороге: автомобилистов - соблюдать скоростной режим и правила перевозки пассажиров, а пешеходов - не нарушать правила перехода проезжей части.

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    Список новостей

 29 января 2019 
15:48   С января 2019 года взнос на капитальный ремонт увеличился на 30 копеек за квадратный метр. 15:29   В продажу поступит новая партия билетов на Универсиаду в Красноярске.
15:25   С 1 февраля в России вырастут социальные выплаты. 15:11   В красноярском парке флоры и фауны «Роев ручей» рассказали, как живётся медведице Урсуле, которую осенью прошлого года спасли на Диксоне.
13:15   Результаты ЕГЭ теперь будут учитываться при выдаче аттестата с отличием, а в список учебных предметов официально вписаны «Второй иностранный язык» и «Родная литература». 12:54   Летом на Красных Камнях установят идол Золотой Бабы.
12:42   Налоговая инспекция Норильска временно ведёт прием граждан по адресу: ул. Талнахская, 20. 10:10   Волонтёров, принявших участие в организации норильского этапа Эстафеты огня XXIX Всемирной зимней Универсиады, чествовали в Молодёжном центре города.

 28 января 2019 
17:05   На театральном отделении Талнахской детской школы искусств обсудили эскиз спектакля «872». 16:56   В 11-м туре Суперлиги МФК «Норильский никель» поделил очки с МФК КПРФ – 2:6 и 3:1.
16:46   Норильчанка Оксана Паскарелова стала серебряным призёром всероссийских соревнований по дзюдо – «Вооруженные силы РФ». 16:43   В Норильске в этом году появится центр амбулаторной онкологической помощи.
16:40   Стартовали игры Кубка северных городов по мини-футболу среди ветеранов. 15:52   Очередная авария на волоконно-оптической линии Норильска.
14:47   IX Региональная открытая Конференция исследователей территории прошла вчера в Норильске. 14:32   Задать вопрос представителям трудовой инспекции норильчане смогут 30 января.
14:24   С 1 января 2019 года впервые за 10 лет на 70% повышены минимальный и максимальный размеры пособия по безработице. 14:07   В Норильске в 12-й раз прошёл Дворцовый турнир по греко-римской борьбе, организованный Дворцом творчества детей и молодёжи (ДТДМ), где больше 10 лет существует спортивное объединение «Борцы».
12:58   В минувшую субботу в районе лыжной базы «Оль-Гуль» в ДТП погиб ребёнок. Обстоятельства происшествия выясняются. 12:36   За прошлый год авиакомпания NordStar перевезла почти полтора миллиона пассажиров.
12:19   Члены Норильского отделения «Боевого братства» провели урок мужества в школе № 13. 12:15   Студенческий театр «Дебют» показал художественно-публицистическую композицию, посвящённую 75-летию снятия блокады Ленинграда.
11:37   Норильчане почтили память Владимира Высоцкого праздничным концертом. 10:03   Школьники Красноярского края могут получить путёвки во Всероссийский детский центр «Смена».

 27 января 2019 
00:41   Работы по восстановлению электроснабжения в Центральном районе Норильска завершены.

 26 января 2019 
21:40   Без света остаются несколько домов, ремонтные работы продолжаются. 19:52   Сегодня в 15:17 произошло аварийное отключение пяти трансформаторных подстанций в Центральном районе Норильска.

 25 января 2019 
17:59   Ко Дню снятия блокады Ленинграда в Норильске пройдут встречи с молодёжью. 17:34   С 9 января 2019 года началась заявочная кампания на участие в программе переселения на 2020 год.
15:38   Выставочной акцией «Красноярская палитра» музей Норильска открывает новый, богатый на юбилейные даты и события, год. 15:27   Юный норильчанин стал призёром регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по биологии.
15:24   Депутаты Законодательного собрания обсудили с представителями национальных общин вопросы охоты и рыболовства в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе. 14:13   Госавтоинспекторы и активисты отряда ЮИД гимназии № 4 провели урок безопасности «Будь ярким – стань заметным».
14:09   Около 110 тысяч билетов реализовано на Универсиаду-2019. 14:09   В теплоцентрах домов, находящихся на территории УК «Жилкомсервис», начинается наладка и регулировка оборудования. Занимается этим специально созданное подразделение.
14:03   МФК «Норильский никель» уступил в первом матче 11-го тура. 13:31   Александр Усс: «К старту Универсиады мы идём уверенно, с надеждой на наш общий успех!»
12:47   Гости Норильска, посетившие город во время Эстафеты огня Универсиады-2019, смогли оценить продукцию МПК «Норильский» и рыбокомбината «Таймыр» - официальных лицензиатов Всемирных студенческих игр. 12:30   Православный форум по благословению святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла пройдёт в Москве с 27 по 31 января 2019 года.
10:57   В Молодёжном центре прошла деловая игра «Форсайт предпринимательских возможностей».

 24 января 2019 
18:07   В Норильске прошёл семинар на тему «Туберкулёз и ВИЧ-инфекция». 17:32   Центры обслуживания пассажиров ждут всех, кому необходимо пополнить баланс социальных или транспортных карт, а также электронного проездного.
16:59   27 января в Норильске пройдёт IХ Региональная открытая Конференция исследователей территории (КИТ). 16:36   В библиотеке № 3 прошли литературно-музыкальные чтения «Блокадной книги» Даниила Гранина, посвящённые 75-летию снятия блокады Ленинграда.
16:04   В публичной библиотеке состоялся творческий вечер известного норильского переводчика и общественного деятеля Ларисы Фоменко «Я – подданная Севера». 15:21   Одной из остановок «Енисейского экспресса» в Норильске стал реабилитационный центр «Виктория» для детей с ограниченными возможностями здоровья.
15:19   «Норникель» запускает конкурс юных изобретателей I MAKE. 15:11   В норильской гимназии № 1 прошёл конкурс «Подарок для "Норникеля"». Итоги подвели вчера.
15:00   В среднем каждый житель Норильска, включая младенцев за прошлый год, трижды посетил библиотеку: в ЦБС подвели итоги работы за прошлый год. 14:52   С января увеличились выплаты почётным донорам.




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