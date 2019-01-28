Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

28 января 2019, 14:07



В Норильске в 12-й раз прошёл Дворцовый турнир по греко-римской борьбе, организованный Дворцом творчества детей и молодёжи (ДТДМ), где больше 10 лет существует спортивное объединение «Борцы».

В течение двух дней - 26 и 27 января - выступили 157 спортсменов, было разыграно 18 комплектов наград. В субботу соревновались борцы в возрастных категориях 2008-09 г. р. и 2010-11 г. р. Последние дебютировали по классическим правилам греко-римской борьбы. На следующий день выступали начинающие борцы, ребята 5-7 лет, которые соревновались по упрощенным правилам. Также в рамках турнира состоялись поединки за пояс чемпиона Таймыра. Шесть лучших борцов спортивного объединения «Борцы» выступили против шестерых лучших борцов Таймыра, которые определились по итогам соревнований всего года. В итоге трое ребят ДТДМ завоевали титул чемпиона Таймыра, став обладателями пояса. Ещё два пояса увезли талнахцы, один уехал в Дудинку. - Самым интересным борцом на Дворцовом турнире оказался Максим Уткин (2008 г. р.), который прежде не демонстрировал высоких результатов. Но на этом турнире благодаря колоссальной выдержке он одержал победу над многократным чемпионом Таймыра Акимом Сухановым из Дудинки и завоевал титул чемпиона Таймыра. Вторым чемпионом стал Максим Притворов (2009 г. р.), самый младший представитель спортобъединения «Борцы». Он победил талнахского спортсмена. Третьим победителем от объединения «Борцы» стал Тимофей Чичерин. Ещё хочу отметить самого юного борца этих соревнований, 2011 г. р. Джахара Аджатаева (тренер Алексей Калинин). Он получил кубок за волю к победе от почётного гостя турнира, президента Федерации АРБ Виктора Диконенко, - рассказал Сергей Фолькман, главный судья турнира. Он также отметил, что этот турнир не является официальным отборочным на другие старты, однако показывает уровень подготовки ребят. Уже в мае некоторые спортсмены поедут на первенство Красноярского края, и такие турниры определяют, кто именно представит Норильск на этих соревнованиях. А в феврале пройдёт ежегодный Заполярный фестиваль спортивной борьбы, в котором примут участие все спортсмены объединения «Борцы».

Просмотров:310 «Дворцовый турнир» имеет статус регионального, собирая спортсменов всего Таймыра, в том числе северных посёлков. В этот раз смогли выступить трое ребят из посёлка Носок, один которых стал чемпионом в категории 32 кг, получив специальную награду «За волю к победе» от Федерации греко-римской борьбы.В течение двух дней - 26 и 27 января - выступили 157 спортсменов, было разыграно 18 комплектов наград. В субботу соревновались борцы в возрастных категориях 2008-09 г. р. и 2010-11 г. р. Последние дебютировали по классическим правилам греко-римской борьбы. На следующий день выступали начинающие борцы, ребята 5-7 лет, которые соревновались по упрощенным правилам.Также в рамках турнира состоялись поединки за пояс чемпиона Таймыра. Шесть лучших борцов спортивного объединения «Борцы» выступили против шестерых лучших борцов Таймыра, которые определились по итогам соревнований всего года. В итоге трое ребят ДТДМ завоевали титул чемпиона Таймыра, став обладателями пояса. Ещё два пояса увезли талнахцы, один уехал в Дудинку.- Самым интересным борцом на Дворцовом турнире оказался Максим Уткин (2008 г. р.), который прежде не демонстрировал высоких результатов. Но на этом турнире благодаря колоссальной выдержке он одержал победу над многократным чемпионом Таймыра Акимом Сухановым из Дудинки и завоевал титул чемпиона Таймыра. Вторым чемпионом стал Максим Притворов (2009 г. р.), самый младший представитель спортобъединения «Борцы». Он победил талнахского спортсмена. Третьим победителем от объединения «Борцы» стал Тимофей Чичерин. Ещё хочу отметить самого юного борца этих соревнований, 2011 г. р. Джахара Аджатаева (тренер Алексей Калинин). Он получил кубок за волю к победе от почётного гостя турнира, президента Федерации АРБ Виктора Диконенко, - рассказал Сергей Фолькман, главный судья турнира.Он также отметил, что этот турнир не является официальным отборочным на другие старты, однако показывает уровень подготовки ребят. Уже в мае некоторые спортсмены поедут на первенство Красноярского края, и такие турниры определяют, кто именно представит Норильск на этих соревнованиях. А в феврале пройдёт ежегодный Заполярный фестиваль спортивной борьбы, в котором примут участие все спортсмены объединения «Борцы».