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28 января 2019, 14:24



С 1 января 2019 года впервые за 10 лет на 70% повышены минимальный и максимальный размеры пособия по безработице.

Максимальный уровень достиг 8000 рублей (против 4900 годом ранее). Однако это не касается предпенсионеров. За пять и менее лет до выхода на пенсию можно претендовать на выплаты в размере до 11 280 рублей. В Норильске с учётом районного коэффициента минимальная сумма пособия сегодня составляет 2700 рублей, максимальная – 14 400 рублей. Для граждан предпенсионного возраста сумма пособия увеличивается до 20 304 рублей.

Просмотров:353 Теперь каждый россиянин может гарантированно получить 1500 рублей в месяц. Учитывая, что размер пособия по безработице в 2018 году составлял 850 рублей, прирост составил 70%.Максимальный уровень достиг 8000 рублей (против 4900 годом ранее). Однако это не касается предпенсионеров. За пять и менее лет до выхода на пенсию можно претендовать на выплаты в размере до 11 280 рублей.В Норильске с учётом районного коэффициента минимальная сумма пособия сегодня составляет 2700 рублей, максимальная – 14 400 рублей. Для граждан предпенсионного возраста сумма пособия увеличивается до 20 304 рублей.