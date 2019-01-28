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28 января 2019, 14:47



IX Региональная открытая Конференция исследователей территории прошла вчера в Норильске.

Как отмечают гости конференции, от года к году КИТ становится всё интереснее, почти нет «скучных» тем. Как отметил руководитель проекта «Школа краеведа» и председатель правления Клуба исследователей Таймыра Станислав Стрючков, «доклады становятся всё более профессиональными, наполненными фактажом, несущими серьёзную научную составляющую». Организаторы связывают это с работой школы, где краеведы учатся вести исследовательскую работу. Красочнее сделали КИТ гости из Дудинки, два последних года они не могли принять участие в конференции из-за плохой погоды и закрытой автодороги в столицу Таймыра. В этот раз представители Таймырского Дома народного творчества благополучно прибыли на КИТ и продемонстрировали норильчанам традиционный обряд долган «Поклонение новому Солнцу», а также рассказали о «влиянии окружающего мира на формирование национальных орнаментов коренных малочисленных народов Таймыра». По итогам КИТа организаторы подготовят брошюру «Материалы IX Конференции исследователей территории».

Просмотров:498 20 докладчиков и свыше 200 участников - таков итог очередной Конференции исследователей Таймыра, которая проводится в рамках проекта «Школа краеведа», поддержанного Фондом президентских грантов. Темы рассматривались самые разнообразные: как спастись от медведей и защитится от комаров, истории посёлка Через и угольных шахт Норильска, причины восстания в Авамо-Хатангской тундре в 1932 году и появление первых советских школ на Таймыре.Как отмечают гости конференции, от года к году КИТ становится всё интереснее, почти нет «скучных» тем. Как отметил руководитель проекта «Школа краеведа» и председатель правления Клуба исследователей ТаймыраСтанислав Стрючков, «доклады становятся всё более профессиональными, наполненными фактажом, несущими серьёзную научную составляющую». Организаторы связывают это с работой школы, где краеведы учатся вести исследовательскую работу.Красочнее сделали КИТ гости из Дудинки, два последних года они не могли принять участие в конференции из-за плохой погоды и закрытой автодороги в столицу Таймыра. В этот раз представители Таймырского Дома народного творчества благополучно прибыли на КИТ и продемонстрировали норильчанам традиционный обряд долган «Поклонение новому Солнцу», а также рассказали о «влиянии окружающего мира на формирование национальных орнаментов коренных малочисленных народов Таймыра». По итогам КИТа организаторы подготовят брошюру «Материалы IX Конференции исследователей территории».