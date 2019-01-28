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28 января 2019, 16:40



Стартовали игры Кубка северных городов по мини-футболу среди ветеранов.

Отметим, что лучшим игроком тура был признан выступающий за Центральный район главный тренер МФК «Норильский никель» Евгений Куксевич. Второй тур Кубка северных городов среди ветеранов состоится 2 марта в Центральном районе города.

Просмотров:290 Традиционно в соревнованиях участвуют сборные команды Центрального района, Талнаха, Кайеркана и Дудинки. По итогам матчей первого тура, которые в минувшие выходные прошли в спорткомплексе «Талнах», первое месте заняли норильчане, одолевшие в финале талнахских визави со счётом 3:2. Третье место досталось дудинской дружине.Отметим, что лучшим игроком тура был признан выступающий за Центральный район главный тренер МФК «Норильский никель» Евгений Куксевич.Второй тур Кубка северных городов среди ветеранов состоится 2 марта в Центральном районе города.