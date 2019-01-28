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Эстафета огня 2019

Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
28 января 2019, 16:40

Стартовали игры Кубка северных городов по мини-футболу среди ветеранов.


Традиционно в соревнованиях участвуют сборные команды Центрального района, Талнаха, Кайеркана и Дудинки. По итогам матчей первого тура, которые в минувшие выходные прошли в спорткомплексе «Талнах», первое месте заняли норильчане, одолевшие в финале талнахских визави со счётом 3:2. Третье место досталось дудинской дружине.
Отметим, что лучшим игроком тура был признан выступающий за Центральный район главный тренер МФК «Норильский никель» Евгений Куксевич.
Второй тур Кубка северных городов среди ветеранов состоится 2 марта в Центральном районе города.

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    Список новостей

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15:25   С 1 февраля в России вырастут социальные выплаты. 15:11   В красноярском парке флоры и фауны «Роев ручей» рассказали, как живётся медведице Урсуле, которую осенью прошлого года спасли на Диксоне.
13:15   Результаты ЕГЭ теперь будут учитываться при выдаче аттестата с отличием, а в список учебных предметов официально вписаны «Второй иностранный язык» и «Родная литература». 12:54   Летом на Красных Камнях установят идол Золотой Бабы.
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 28 января 2019 
17:05   На театральном отделении Талнахской детской школы искусств обсудили эскиз спектакля «872». 16:56   В 11-м туре Суперлиги МФК «Норильский никель» поделил очки с МФК КПРФ – 2:6 и 3:1.
16:46   Норильчанка Оксана Паскарелова стала серебряным призёром всероссийских соревнований по дзюдо – «Вооруженные силы РФ». 16:43   В Норильске в этом году появится центр амбулаторной онкологической помощи.
16:40   Стартовали игры Кубка северных городов по мини-футболу среди ветеранов. 15:52   Очередная авария на волоконно-оптической линии Норильска.
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12:19   Члены Норильского отделения «Боевого братства» провели урок мужества в школе № 13. 12:15   Студенческий театр «Дебют» показал художественно-публицистическую композицию, посвящённую 75-летию снятия блокады Ленинграда.
11:37   Норильчане почтили память Владимира Высоцкого праздничным концертом. 10:03   Школьники Красноярского края могут получить путёвки во Всероссийский детский центр «Смена».

 27 января 2019 
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 26 января 2019 
21:40   Без света остаются несколько домов, ремонтные работы продолжаются. 19:52   Сегодня в 15:17 произошло аварийное отключение пяти трансформаторных подстанций в Центральном районе Норильска.

 25 января 2019 
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15:38   Выставочной акцией «Красноярская палитра» музей Норильска открывает новый, богатый на юбилейные даты и события, год. 15:27   Юный норильчанин стал призёром регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по биологии.
15:24   Депутаты Законодательного собрания обсудили с представителями национальных общин вопросы охоты и рыболовства в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе. 14:13   Госавтоинспекторы и активисты отряда ЮИД гимназии № 4 провели урок безопасности «Будь ярким – стань заметным».
14:09   Около 110 тысяч билетов реализовано на Универсиаду-2019. 14:09   В теплоцентрах домов, находящихся на территории УК «Жилкомсервис», начинается наладка и регулировка оборудования. Занимается этим специально созданное подразделение.
14:03   МФК «Норильский никель» уступил в первом матче 11-го тура. 13:31   Александр Усс: «К старту Универсиады мы идём уверенно, с надеждой на наш общий успех!»
12:47   Гости Норильска, посетившие город во время Эстафеты огня Универсиады-2019, смогли оценить продукцию МПК «Норильский» и рыбокомбината «Таймыр» - официальных лицензиатов Всемирных студенческих игр. 12:30   Православный форум по благословению святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла пройдёт в Москве с 27 по 31 января 2019 года.
10:57   В Молодёжном центре прошла деловая игра «Форсайт предпринимательских возможностей».

 24 января 2019 
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16:59   27 января в Норильске пройдёт IХ Региональная открытая Конференция исследователей территории (КИТ). 16:36   В библиотеке № 3 прошли литературно-музыкальные чтения «Блокадной книги» Даниила Гранина, посвящённые 75-летию снятия блокады Ленинграда.
16:04   В публичной библиотеке состоялся творческий вечер известного норильского переводчика и общественного деятеля Ларисы Фоменко «Я – подданная Севера». 15:21   Одной из остановок «Енисейского экспресса» в Норильске стал реабилитационный центр «Виктория» для детей с ограниченными возможностями здоровья.
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15:00   В среднем каждый житель Норильска, включая младенцев за прошлый год, трижды посетил библиотеку: в ЦБС подвели итоги работы за прошлый год. 14:52   С января увеличились выплаты почётным донорам.




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