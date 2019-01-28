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28 января 2019, 16:43



В Норильске в этом году появится центр амбулаторной онкологической помощи.

Задача центра - наладить эффективное взаимодействие врачей первичного звена с онкологами, внедрить в их работу чёткий алгоритм действий при подозрении на рак. Одной из главных причин высокой смертности от онкологии эксперты называют позднюю постановку диагноза и начало лечения. А создание центра, координирующего работу в этой области, поможет врачам работать более слаженно и укладываться в обозначенные министерством здравоохранения сроки диагностики и лечения. При этом выделение отдельного здания, появление нового штатного расписания и увеличение персонала не предусмотрено. Также пока не идёт речь о выделении центру каких-то дополнительных денежных средств. - Таким образом, изменения пока - чисто организационные, - пояснил Кавтеладзе. Несмотря на то что программой предусмотрено создание в центре дневного стационара, у нас все лечебные процедуры будут, как и раньше, проводиться на базе Норильской межрайонной больницы № 1 - это операции, лучевая терапия и противоопухолевая лекарственная терапия. Онколог же центра будет вести пациента с момента подозрения на рак и до его поступления в стационар, а затем - после выписки из больницы. Кавтеладзе отметил, что подобный центр должен быть создан и в Дудинке, но гораздо позже - приблизительно в 2023 году. А пока при подозрении на онкологию дудинские врачи своих пациентов будут, как и всегда, направлять в Норильск.

Просмотров:373 Он будет открыт на базе межрайонной поликлиники № 1, в составе которой сегодня находится онкологическое отделение. Как рассказал начальник территориального отдела министерства здравоохранения Красноярского края Коба Кавтеладзе, создание таких центров предусмотрено краевой программой по борьбе с онкологическими заболеваниями и снижению смертности от них. И к 2021 году в крае планируется открыть 20 подобных центров, пять из которых - в Ачинске, Канске, Минусинске, Лесосибирске и Норильске - появятся уже в 2019 году.Задача центра - наладить эффективное взаимодействие врачей первичного звена с онкологами, внедрить в их работу чёткий алгоритм действий при подозрении на рак. Одной из главных причин высокой смертности от онкологии эксперты называют позднюю постановку диагноза и начало лечения. А создание центра, координирующего работу в этой области, поможет врачам работать более слаженно и укладываться в обозначенные министерством здравоохранения сроки диагностики и лечения.При этом выделение отдельного здания, появление нового штатного расписания и увеличение персонала не предусмотрено. Также пока не идёт речь о выделении центру каких-то дополнительных денежных средств.- Таким образом, изменения пока - чисто организационные, - пояснил Кавтеладзе.Несмотря на то что программой предусмотрено создание в центре дневного стационара, у нас все лечебные процедуры будут, как и раньше, проводиться на базе Норильской межрайонной больницы № 1 - это операции, лучевая терапия и противоопухолевая лекарственная терапия. Онколог же центра будет вести пациента с момента подозрения на рак и до его поступления в стационар, а затем - после выписки из больницы.Кавтеладзе отметил, что подобный центр должен быть создан и в Дудинке, но гораздо позже - приблизительно в 2023 году. А пока при подозрении на онкологию дудинские врачи своих пациентов будут, как и всегда, направлять в Норильск.