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28 января 2019, 16:46



Норильчанка Оксана Паскарелова стала серебряным призёром всероссийских соревнований по дзюдо – «Вооруженные силы РФ».

К сожалению, Али и Александр проиграли своим соперникам. Более успешно выступила Оксана, являющаяся кандидатом в мастера спорта. В весовой категории до 48 килограммов девушка заняла второе место, уступив в финале сопернице из Хакасии, мастеру спорта. При этом борьба между дзюдоистками была равной, норильчанка оступилась только по замечаниям. Тем не менее по итогам соревнований в Абакане Оксана Паскарелова вышла на первенство России, которое в марте пройдет в Екатеринбурге. Ближайшие же выездные состязания, в которых примут участие норильчане, пройдут 1-3 февраля в Кемерово, куда съедутся сильнейшие дзюдоисты Сибирского федерального округа. Туда также отправятся Гургаев, Никонов и Паскарелова.

Просмотров:303 Состязания прошли в Абакане и собрали более 150 участников - юниоров до 23 лет. Норильскую команду представляли воспитанники спортивной школы № 5 – Али Гургаев, Александр Никонов и Оксана Паскарелова под руководством тренера Даниса Манашова.К сожалению, Али и Александр проиграли своим соперникам. Более успешно выступила Оксана, являющаяся кандидатом в мастера спорта. В весовой категории до 48 килограммов девушка заняла второе место, уступив в финале сопернице из Хакасии, мастеру спорта. При этом борьба между дзюдоистками была равной, норильчанка оступилась только по замечаниям. Тем не менее по итогам соревнований в Абакане Оксана Паскарелова вышла на первенство России, которое в марте пройдет в Екатеринбурге.Ближайшие же выездные состязания, в которых примут участие норильчане, пройдут 1-3 февраля в Кемерово, куда съедутся сильнейшие дзюдоисты Сибирского федерального округа. Туда также отправятся Гургаев, Никонов и Паскарелова.