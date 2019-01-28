Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

28 января 2019, 16:56



В 11-м туре Суперлиги МФК «Норильский никель» поделил очки с МФК КПРФ – 2:6 и 3:1.

В первой встрече подопечные Евгения Куксевича уступили - 2:6. В составе северян голами отметились Исмаил Габидуллин (10-я мин.) и Ришат Котляров (47-я мин.). За москвичей: забили Глеб Разоренов (11-я мин.), Денис Бурков (46-я и 49-я мин.), Паулиньо (48-я мин.) и Ромуло (49-я мин.). Кроме того, на 18-й минуте Котляров оформил автогол. В ответном матче «Норникель» оказался сильнее: на голы Александра Фукина (6-я мин.) и Руслана Кудзиева (34-я и 47-я мин.) «коммунисты» ответили лишь точным ударом Ромуло (25-я мин.). По итогам тура у норильчан стало 32 очка и пятая строчка турнирной таблицы. В следующем туре они встретятся с БЛиКом из Нефтеюганска, у которого 15 очков и девятое место. Двухматчевое противостояние пройдёт в Норильске 9-10 февраля. Более подробный материал о двухматчевом противостоянии «Норильского никеля» и КПРФ читайте в завтрашнем номере «Заполярной правды».

Просмотров:289 Игры прошли на домашнем для норильчан паркете Дворца спорта «Арктика».В первой встрече подопечные Евгения Куксевича уступили - 2:6. В составе северян голами отметились Исмаил Габидуллин (10-я мин.) и Ришат Котляров (47-я мин.). За москвичей: забили Глеб Разоренов (11-я мин.), Денис Бурков (46-я и 49-я мин.), Паулиньо (48-я мин.) и Ромуло (49-я мин.). Кроме того, на 18-й минуте Котляров оформил автогол.В ответном матче «Норникель» оказался сильнее: на голы Александра Фукина (6-я мин.) и Руслана Кудзиева (34-я и 47-я мин.) «коммунисты» ответили лишь точным ударом Ромуло (25-я мин.).По итогам тура у норильчан стало 32 очка и пятая строчка турнирной таблицы. В следующем туре они встретятся с БЛиКом из Нефтеюганска, у которого 15 очков и девятое место. Двухматчевое противостояние пройдёт в Норильске 9-10 февраля.Более подробный материал о двухматчевом противостоянии «Норильского никеля» и КПРФ читайте в завтрашнем номере «Заполярной правды».