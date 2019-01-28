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28 января 2019, 17:05



На театральном отделении Талнахской детской школы искусств обсудили эскиз спектакля «872».

Его премьера планируется в мае, а уже в феврале «Зазеркалье» завершит свой театральный проект «Земля Таймыра». На средства гранта благотворительной программы «Мир новых возможностей» «Норникеля» удалось создать пять занимательных сценических историй, посвящённых коренным этносам Таймыра.

Просмотров:304 Это новая работа Театра юного актёра «Зазеркалье», посвящённая подвигу ленинградцев, которые героически пережили 872 блокадных дня. Непростую постановку вместе со своим руководителем Ингой Садовской готовили ученики 5-9-х классов. Они читали стихи защитника Ленинграда Василия Савкова и знаменитой поэтессы Ольги Берггольц, работавшей на блокадном радио. В постановке звучал её голос и живой рассказ её коллеги Марии Петровой о том тяжёлом времени. Первые зрители, а это были одноклассники, друзья и родители, прониклись работой юных театралов и посоветовали её продолжить, чтобы в итоге увидеть полноценный спектакль.Его премьера планируется в мае, а уже в феврале «Зазеркалье» завершит свой театральный проект «Земля Таймыра».На средства гранта благотворительной программы «Мир новых возможностей» «Норникеля» удалось создать пять занимательных сценических историй, посвящённых коренным этносам Таймыра.