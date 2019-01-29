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29 января 2019, 10:10



Волонтёров, принявших участие в организации норильского этапа Эстафеты огня XXIX Всемирной зимней Универсиады, чествовали в Молодёжном центре города.

Вручая подарки волонтёрам, заместитель главы города Норильска по социальной политике Наталья Коростелева поблагодарила их за слаженную работу и выразила надежду на плодотворное сотрудничество в будущем.

Просмотров:204 Благодарности в этот день удостоились 37 норильчан. 24 волонтёра, принимавшие участие в информационной кампании, работали непосредственно в день эстафеты. В их обязанности входило сопровождение факелов, координирование действий участников пробега. Для них оргкомитетом Универсиады предусмотрены подарки в виде статуэток U-лайки и другой сувенирной продукции. Также награждены были 13 молодых людей, работавшие в Молодёжном центре в дни «Каникул огня» и на мероприятях социально-культурного маршрута «Енисейский экспресс». В их зоне ответственности была организация развлекательных площадок для юных норильчан: викторин, катаний на гидроскутерах, конкурса граффити, турниров по пинг-понгу и многого другого. От руководителей управления молодёжной политики этим волонтёрам также вручили подарочные наборы.Вручая подарки волонтёрам, заместитель главы города Норильска по социальной политике Наталья Коростелева поблагодарила их за слаженную работу и выразила надежду на плодотворное сотрудничество в будущем.