Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

29 января 2019, 12:42



Налоговая инспекция Норильска временно ведёт прием граждан по адресу: ул. Талнахская, 20.

График работы по новому адресу не изменился. Операционный зал: понедельник и среда с 9.00 до 18.00, вторник и четверг – с 9.00 до 20.00, в пятницу приём заканчивается в 16.45. Вторая и четвёртая субботы месяца рабочие. Когда завершится ремонт в «родном» здании налоговой инспекции - пока информации нет.

Просмотров:175 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 25 по Красноярскому краю временно ведёт прием граждан в здании на ул. Талнахской, 20 (остановка «Башмачок», здание бывшего детского сада), что связано с ремонтом помещения на Талнахской, 34.График работы по новому адресу не изменился. Операционный зал: понедельник и среда с 9.00 до 18.00, вторник и четверг – с 9.00 до 20.00, в пятницу приём заканчивается в 16.45. Вторая и четвёртая субботы месяца рабочие.Когда завершится ремонт в «родном» здании налоговой инспекции - пока информации нет.