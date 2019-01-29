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29 января 2019, 12:54



Летом на Красных Камнях установят идол Золотой Бабы.

Главной достопримечательностью территории станет копия идола Золотая Баба, которая будет установлена на экологической тропе «Ледяная пещера» и станет символом ущелья, центром Места Силы. «По многим описаниям Золотая Баба – богиня Севера - легендарный идол, древняя богиня тишины, покоя и домашнего благополучия, она способствовала плодородию земли и рождению детей. Легенда о Золотой Бабе — языческом идоле, отлитом из чистого золота и спрятанном где-то на Севере в Гиперборее, среди бескрайних рек, болот и лесов, своими корнями уходит в древнейшие времена», - отмечают в Союзе промышленников и предпринимателей Заполярья. Тема Гипербореи была актуализирована на Таймыре во время проведения праздника «Большой Аргиш» в ноябре прошлого года показом спектакля-путешествия «Гиперборея. Плато Путорана». Второй показ состоялся 17 января в рамках седьмого сезона творческой лаборатории «Полярка». Норильский Заполярный театр драмы впервые представил на сцене VR-технологию. Поставили спектакль режиссёр Анна Бабанова, художник Фемистокл Атмадзас и композитор Андрей Федоськин. Создатели произведения предложили зрителю выбрать два мира - виртуальный и реальный. Копия Золотой бабы будет установлена в конце лета этого года. Авторы проекта планируют материализовать и других персонажей легендов и мифов народов Севера. Проект поддерживают более 20 ведомств, учреждений и организаций, среди которых: Русское географическое общество, министерство культуры Красноярского края, Норильский городской Совет депутатов, управление культуры и искусства администрации Норильска, туристический клуб «Азимут», Дворец спорта «Арктика», Объединенная дирекция заповедников Таймыра и другие.

Просмотров:206 В Норильске стартовал первый этап практической реализации проекта «Территория: Красные Камни». В этом году Союз промышленников и предпринимателей Заполярья при поддержке компании «Норникель» и Координационного совета РСПП по развитию северных территорий и Арктики начинает создание новой якорной точки экологического и научно-познавательного туризма на карте Арктической зоны Красноярского края, расположенной, с одной стороны, в черте города Норильска, с другой, в шаговой доступности от горного ущелья и водопада Красные Камни.Главной достопримечательностью территории станет копия идола Золотая Баба, которая будет установлена на экологической тропе «Ледяная пещера» и станет символом ущелья, центром Места Силы. «По многим описаниям Золотая Баба – богиня Севера - легендарный идол, древняя богиня тишины, покоя и домашнего благополучия, она способствовала плодородию земли и рождению детей. Легенда о Золотой Бабе — языческом идоле, отлитом из чистого золота и спрятанном где-то на Севере в Гиперборее, среди бескрайних рек, болот и лесов, своими корнями уходит в древнейшие времена», - отмечают в Союзе промышленников и предпринимателей Заполярья.Тема Гипербореи была актуализирована на Таймыре во время проведения праздника «Большой Аргиш» в ноябре прошлого года показом спектакля-путешествия «Гиперборея. Плато Путорана». Второй показ состоялся 17 января в рамках седьмого сезона творческой лаборатории «Полярка». Норильский Заполярный театр драмы впервые представил на сцене VR-технологию. Поставили спектакль режиссёр Анна Бабанова, художник Фемистокл Атмадзас и композитор Андрей Федоськин. Создатели произведения предложили зрителю выбрать два мира - виртуальный и реальный.Копия Золотой бабы будет установлена в конце лета этого года. Авторы проекта планируют материализовать и других персонажей легендов и мифов народов Севера.Проект поддерживают более 20 ведомств, учреждений и организаций, среди которых: Русское географическое общество, министерство культуры Красноярского края, Норильский городской Совет депутатов, управление культуры и искусства администрации Норильска, туристический клуб «Азимут», Дворец спорта «Арктика», Объединенная дирекция заповедников Таймыра и другие.