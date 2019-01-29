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29 января 2019, 13:15



Результаты ЕГЭ теперь будут учитываться при выдаче аттестата с отличием, а в список учебных предметов официально вписаны «Второй иностранный язык» и «Родная литература».

Также уточнены названия учебных предметов: «Родной язык», «Родная литература», «Иностранный язык» и «Второй иностранный язык».

Просмотров:179 С 27 января вступил в силу уточнённый Минпросвещения России порядок учёта и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании, сообщает министерство образования Красноярского края. В частности, введены дополнительные требования для получения аттестата с отличием. Теперь такой документ будут вручать тем выпускникам, которые имеют итоговые отметки «отлично» по всем учебным предметам, успешно прошли государственную итоговую аттестацию, а также сдали ЕГЭ по русскому языку и математике профильного уровня не менее чем на 70 баллов или получили «5» за ЕГЭ по математике базового уровня. Раньше для получения аттестата с отличием достаточно было окончить учёбу на «отлично» и успешно пройти ГИА.Также уточнены названия учебных предметов: «Родной язык», «Родная литература», «Иностранный язык» и «Второй иностранный язык».