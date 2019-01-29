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29 января 2019, 15:11



В красноярском парке флоры и фауны «Роев ручей» рассказали, как живётся медведице Урсуле, которую осенью прошлого года спасли на Диксоне.

Сегодня сотрудники краевого парка флоры и фауны говорят: «За три месяца молодая медведица поправилась на 60 кг и уже не боится людей». Урсула подросла и готовится к переезду в новый вольер. Сейчас она живёт в вольере рядом с белыми медведями Феликсом и Авророй. В это время в зоопарке полным ходом идёт строительство нового большого вольера для белых медведей. «Урсула освоилась, как все молодые медведи, очень любит играть. Подросла, набрала вес. При первом взвешивании по приезде в «Роев ручей» её вес составлял 120 килограммов, спустя месяц пребывания в карантине Урсула поправилась ещё на 22 килограмма, а теперь, спустя три месяца, этот медвежий подросток весит почти 180 килограммов и продолжает расти, не страдая отсутствием аппетита. Меню Урсулы разнообразное: два раза в день по шесть килограммов мяса или рыбы, причём в ассортименте - говядина, свинина, курица, перепелиное мясо. Из рыбы — форель, горбуша. Свежие яйца, овощи-фрукты: свёкла, морковь, творог, яблоки. Но самое любимое лакомство — рыбий жир! Раньше Урсула избегала встречи с людьми и старалась спрятаться, сейчас же радуется посетителям, а особенно работникам парка, которые ухаживают за ней и занимаются тренингом. Ведь детёнышам животных, как и всем детям, необходимо учиться. Чтобы медведь и зоолог понимали друг друга, им необходимо часто и подолгу общаться, необходимо учить животное выполнять различные команды, угощая лакомством в награду. Иначе как объяснить, что нужно перейти в соседний вольер, или, к примеру, подозвать его, чтобы осмотреть? Кропотливая работа даёт результат: медвежонок по просьбе зоолога встаёт в полный рост, протягивает лапу», — рассказали в зоопарке. В вольере Урсулы много игрушек, из которых больше всего ей нравится большой пластмассовый мяч. Иногда мягкую игрушку с каким-нибудь угощением внутри зоологи подвешивают к потолку вольера, и медведица пытается её достать, вставая на задние лапы и подпрыгивая, а затем подкидывает и гоняет по вольеру.

Просмотров:142 Напомним, годовалый медвежонок прибился к людям на Диксоне в конце сентября прошлого года. Поняв, что из посёлка сирота по своей воле не уйдёт, жители связались со специалистами «Роева ручья» с просьбой приютить малыша. За операцией по спасению детёныша следили десятки глаз: с Диксона медвежонка перевезли в Норильск самолётом малой авиации, здесь клетку с ним переместили в «Боинг» и отправили в Красноярск. Там найдёнышу дали имя Урсула.Сегодня сотрудники краевого парка флоры и фауны говорят: «За три месяца молодая медведица поправилась на 60 кг и уже не боится людей».Урсула подросла и готовится к переезду в новый вольер. Сейчас она живёт в вольере рядом с белыми медведями Феликсом и Авророй. В это время в зоопарке полным ходом идёт строительство нового большого вольера для белых медведей.«Урсула освоилась, как все молодые медведи, очень любит играть. Подросла, набрала вес. При первом взвешивании по приезде в «Роев ручей» её вес составлял 120 килограммов, спустя месяц пребывания в карантине Урсула поправилась ещё на 22 килограмма, а теперь, спустя три месяца, этот медвежий подросток весит почти 180 килограммов и продолжает расти, не страдая отсутствием аппетита. Меню Урсулы разнообразное: два раза в день по шесть килограммов мяса или рыбы, причём в ассортименте - говядина, свинина, курица, перепелиное мясо. Из рыбы — форель, горбуша. Свежие яйца, овощи-фрукты: свёкла, морковь, творог, яблоки. Но самое любимое лакомство — рыбий жир! Раньше Урсула избегала встречи с людьми и старалась спрятаться, сейчас же радуется посетителям, а особенно работникам парка, которые ухаживают за ней и занимаются тренингом. Ведь детёнышам животных, как и всем детям, необходимо учиться. Чтобы медведь и зоолог понимали друг друга, им необходимо часто и подолгу общаться, необходимо учить животное выполнять различные команды, угощая лакомством в награду. Иначе как объяснить, что нужно перейти в соседний вольер, или, к примеру, подозвать его, чтобы осмотреть? Кропотливая работа даёт результат: медвежонок по просьбе зоолога встаёт в полный рост, протягивает лапу», — рассказали в зоопарке.В вольере Урсулы много игрушек, из которых больше всего ей нравится большой пластмассовый мяч. Иногда мягкую игрушку с каким-нибудь угощением внутри зоологи подвешивают к потолку вольера, и медведица пытается её достать, вставая на задние лапы и подпрыгивая, а затем подкидывает и гоняет по вольеру.