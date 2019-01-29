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29 января 2019, 15:25



С 1 февраля в России вырастут социальные выплаты.

Ежемесячные денежные выплаты и набор социальных услуг инвалидам в России получают 15,2 млн человек. В Красноярском крае подобные выплаты предназначены для почти 217 тысяч человек. В Норильске на январь 2019 года число таких получателей составляет 7866 человек. Распоряжение о повышении соцвыплат размещено на сайте кабинета министров РФ, его подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Подписанным постановлением установлен коэффициент индексации выплат, пособий и компенсаций, предусмотренных двумя законами Российской Федерации и девятью федеральными законами, в размере 1,043. Напомним, в прошлом, 2018 году федеральные социальные выплаты индексировали на 2,5%. В этом году социальные выплаты проиндексировали ровно на величину инфляции, рост которой составил 4,3%. Как пояснила вице-премьер России Татьяна Голикова, ежемесячные выплаты повысят Героям России, Героям Советского Союза, полным кавалерам ордена Славы, людям, подвергшимся воздействию радиации из-за аварий или испытаний, компенсации инвалидам на содержание собак-поводырей и другие. Всего на повышение потратят почти 26 миллиардов рублей.

Просмотров:146 Пособия и компенсации инвалидам всех групп, ветеранам, участникам войн, вдовам участников военных действий, чернобыльцам и другим федеральным льготникам проиндексируют на 4,3%.Ежемесячные денежные выплаты и набор социальных услуг инвалидам в России получают 15,2 млн человек. В Красноярском крае подобные выплаты предназначены для почти 217 тысяч человек. В Норильске на январь 2019 года число таких получателей составляет 7866 человек.Распоряжение о повышении соцвыплат размещено на сайте кабинета министров РФ, его подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Подписанным постановлением установлен коэффициент индексации выплат, пособий и компенсаций, предусмотренных двумя законами Российской Федерации и девятью федеральными законами, в размере 1,043.Напомним, в прошлом, 2018 году федеральные социальные выплаты индексировали на 2,5%. В этом году социальные выплаты проиндексировали ровно на величину инфляции, рост которой составил 4,3%.Как пояснила вице-премьер России Татьяна Голикова, ежемесячные выплаты повысят Героям России, Героям Советского Союза, полным кавалерам ордена Славы, людям, подвергшимся воздействию радиации из-за аварий или испытаний, компенсации инвалидам на содержание собак-поводырей и другие. Всего на повышение потратят почти 26 миллиардов рублей.