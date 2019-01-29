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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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15:48 С января 2019 года взнос на капитальный ремонт увеличился на 30 копеек за квадратный метр.
15:29 В продажу поступит новая партия билетов на Универсиаду в Красноярске.
15:25 С 1 февраля в России вырастут социальные выплаты.
15:11 В красноярском парке флоры и фауны «Роев ручей» рассказали, как живётся медведице Урсуле, которую осенью прошлого года спасли на Диксоне.
13:15 Результаты ЕГЭ теперь будут учитываться при выдаче аттестата с отличием, а в список учебных предметов официально вписаны «Второй иностранный язык» и «Родная литература».
12:54 Летом на Красных Камнях установят идол Золотой Бабы.
12:42 Налоговая инспекция Норильска временно ведёт прием граждан по адресу: ул. Талнахская, 20.
10:10 Волонтёров, принявших участие в организации норильского этапа Эстафеты огня XXIX Всемирной зимней Универсиады, чествовали в Молодёжном центре города.
17:05 На театральном отделении Талнахской детской школы искусств обсудили эскиз спектакля «872».
16:56 В 11-м туре Суперлиги МФК «Норильский никель» поделил очки с МФК КПРФ – 2:6 и 3:1.
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