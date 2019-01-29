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29 января 2019, 15:29



В продажу поступит новая партия билетов на Универсиаду в Красноярске.

Впервые можно будет приобрести билеты на церемонии открытия и закрытие Игр. К слову, на церемонию открытия билеты должны быть только на фирменных бланках, приобрести их можно при предъявлении удостоверения личности. Кроме того, в продаже поступят билеты на кёрлинг, лыжные гонки, спортивное ориентирование и хоккей. Приобрести их можно как на официальном сайте Универсиады, так и в кассах города. Напомним, при поступлении прошлой партии билеты на самые популярные виды спорта (фигурное катание, финалы по хоккею с мячом и шайбой) раскупили за первые семь минут.

Просмотров:132 Сегодня, 29 января, в 16.00 открывается продажа новой партии - 2000 билетов - на Универсиаду в Красноярске, сообщает АиФ.Впервые можно будет приобрести билеты на церемонии открытия и закрытие Игр. К слову, на церемонию открытия билеты должны быть только на фирменных бланках, приобрести их можно при предъявлении удостоверения личности.Кроме того, в продаже поступят билеты на кёрлинг, лыжные гонки, спортивное ориентирование и хоккей. Приобрести их можно как на официальном сайте Универсиады, так и в кассах города.Напомним, при поступлении прошлой партии билеты на самые популярные виды спорта (фигурное катание, финалы по хоккею с мячом и шайбой) раскупили за первые семь минут.