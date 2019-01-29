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29 января 2019, 15:48



С января 2019 года взнос на капитальный ремонт увеличился на 30 копеек за квадратный метр.

Таким образом минимальный размер взноса за квадратный метр площади составит 10,4 рубля для жильцов 1-го и 2-го этажей, 10 рублей – для собственников, живущих в квартирах без лифтов на 3-м этаже и выше, и 10,4 рубля за кв. м будут платить жильцы 3-го этажа и выше в домах с лифтом.

Просмотров:130 В соответствии с Постановлением правительства Красноярского края № 670-п от 27.12.2016 в 2019 году изменился размер минимального взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края в районах Крайнего Севера, на 30 копеек за квадратный метр.Таким образом минимальный размер взноса за квадратный метр площади составит 10,4 рубля для жильцов 1-го и 2-го этажей, 10 рублей – для собственников, живущих в квартирах без лифтов на 3-м этаже и выше, и 10,4 рубля за кв. м будут платить жильцы 3-го этажа и выше в домах с лифтом.