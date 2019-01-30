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Эстафета огня 2019

Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
30 января 2019, 10:01

В трёх случаях из 16 водители оставили место ДТП – это только с начала года. Госавтоинспекторы напоминают автомобилистам, что такое поведение чревато серьёзными проблемами.


С начала года на дорогах Норильска зарегистрировано 16 ДТП, в которых пострадали 17 человек, один погиб. В трёх случаях водители скрылись с места происшествия. За это законодательством предусмотрено административное наказание в виде ареста до 15 суток или лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет. Окончательное решение о наказании нарушителя принимает суд.
«Водители, попавшие в ДТП, в обязательном порядке должны сообщать об этом в ГИБДД, – говорит Тимур Хайрутдинов, заместитель начальника отдела ГИБДД ОМВД по городу Норильску. – Однако некоторые водители самовольно оставляют место происшествия, не сообщая об этом в дежурную часть отделов полиции или напрямую в ГИБДД».
Оповещать дорожных полицейских необходимо в любом случае, независимо от того пострадали ли люди или авария произошла только с материальным ущербом. Если пострадавших нет, даже если оба участника договорились о составлении европротокола, стоит подстраховаться и проинформировать сотрудников ГИБДД. Дело в том, что нередки случаи, когда один из участников происшествия, признавший себя виновной стороной, спустя некоторое время перестаёт выходить на связь, и если прошло две-три недели, то найти его весьма проблематично. Если же сотрудники ГИБДД о происшествии оповещены, если виновник происшествия вдруг «исчезнет», его легче будет найти.
В ситуации, когда в аварии пострадали люди, покидать место ДТП категорически запрещено. Водителя, покинувшего место происшествия, удаётся найти в ста процентах случаев благодаря отлаженной работе сотрудников ГИБДД.
Правда, когда сам пострадавший не может оценить своё состояние, обращается за помощью не сразу, а водитель уезжает с места происшествия, сотрудникам ГИБДД бывает не просто. К примеру, 21 января около 17 часов на перекрёстке улицы Ленинградской с улицей Мира произошло ДТП, в котором водитель совершил наезд на девятиклассницу и скрылся с места происшествия. Девочка рассказала об этом родителям, только когда прошло состояние шока, и она почувствовала себя плохо, то есть время было упущено. Сейчас водитель разыскивается.
«Я прошу всех, кто стал свидетелями этого ДТП и располагает какой-либо информацией, сообщить детали по телефону 43-54-58, а также передать (если есть) фото- и видеоматериалы в отдел ГИБДД на Ленинградской, 13а», - говорит Тимур Хайрутдинов.

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