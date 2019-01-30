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30 января 2019, 11:31



В память о недавно ушедшем норильском поэте Сергее Лузане в Норильске споёт прилетевший из Германии его друг Иван Бургарт.

Иван Бургарт исполнит песни на стихи Сергея Лузана, расскажет о встречах с ним. Также в программе вечера выступит норильский бард Юрий Гуляев, прозвучат и стихи норильчан, посвящённые Сергею Лузану. Обстановка у импровизированного костра обещает быть самой тёплой и дружеской. К слову, библиотека готовит выставку, посвящённую жизни и творчеству мастера слова. Среди книг будет представлен и его последний сборник «Орион»: Сергей Лузан очень любил это красивое созвездие в области небесного экватора.

Просмотров:208 Вечер памяти «Под звёздами Ориона» состоится 1 февраля в 18.30 в публичной библиотеке на третьем этаже. Песнями на стихи Сергея Лузана и воспоминаниями о нём поделится Иван Бургарт, который в прошлом работал на медном заводе, активно участвовал в культурной жизни города.Иван Бургарт исполнит песни на стихи Сергея Лузана, расскажет о встречах с ним. Также в программе вечера выступит норильский бард Юрий Гуляев, прозвучат и стихи норильчан, посвящённые Сергею Лузану. Обстановка у импровизированного костра обещает быть самой тёплой и дружеской.К слову, библиотека готовит выставку, посвящённую жизни и творчеству мастера слова. Среди книг будет представлен и его последний сборник «Орион»: Сергей Лузан очень любил это красивое созвездие в области небесного экватора.