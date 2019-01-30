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30 января 2019, 11:55



МФК «Норильский никель» расторг контракт с Сергеем Сытиным.

«Заполярная команда благодарит Сергея Сытина за проведённые годы в составе МФК «Норильский никель», желает удачи и успехов в дальнейшей карьере», - говорится на официальном сайте МФК «Норильский никель». Добавим, что Сытин перешёл в «Норильский никель» летом 2015 года. В этом сезоне 36-летний защитник провёл за северян 20 игр, в которых забил четыре гола. По итогам прошлого сезона игрок стал лучшим бомбардиром команды, отметившись 26 голами в 35 проведённых встречах.

Просмотров:225 Как отметили в стане норильчан, расторжение контракта произошло по обоюдному согласию сторон.«Заполярная команда благодарит Сергея Сытина за проведённые годы в составе МФК «Норильский никель», желает удачи и успехов в дальнейшей карьере», - говорится на официальном сайте МФК «Норильский никель».Добавим, что Сытин перешёл в «Норильский никель» летом 2015 года. В этом сезоне 36-летний защитник провёл за северян 20 игр, в которых забил четыре гола. По итогам прошлого сезона игрок стал лучшим бомбардиром команды, отметившись 26 голами в 35 проведённых встречах.