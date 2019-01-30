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30 января 2019, 12:52



Новые самолёты пополнят авиапарк компании NordStar уже в первом полугодии.

Новейшие самолеты заменят три Boeing 737-800 выпуска 1998–1999 гг., рассчитанных на перевозку 172 пассажиров каждый (10 кресел бизнес-класса, 162 — экономического). В общей сложности к концу года в распоряжении NordStar будет 15 самолётов: пять турбовинтовых 46-местных ATR 42-500, один 148-местный B-737-300, шесть 172-местных B-737-800 и три Boeing 737 MAX-8.

Просмотров:261 Первый из трёх планируемых самолётов Boeing 737 МАХ-8 в двухклассной компоновке NordStar получит уже в апреле, ещё два – чуть позже, в июне этого года. Все три лайнера будут поставлены лизингодателем Aviation Capital Group в операционную аренду в рамках реновации парка.Новейшие самолеты заменят три Boeing 737-800 выпуска 1998–1999 гг., рассчитанных на перевозку 172 пассажиров каждый (10 кресел бизнес-класса, 162 — экономического). В общей сложности к концу года в распоряжении NordStar будет 15 самолётов: пять турбовинтовых 46-местных ATR 42-500, один 148-местный B-737-300, шесть 172-местных B-737-800 и три Boeing 737 MAX-8.