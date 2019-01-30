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30 января 2019, 12:57



В течение прошлого года цены на медикаменты по Красноярскому краю повысились на 4,5 процента, сообщает Красноярскстат.

Наибольшее увеличение цен отмечалось на йод - на 15,4%, флуоцинолона ацетонид - на 14,1%, настойку пустырника - на 13,3%, корвалол - на 13%, «Линекс» - на 10,5%, «Троксерутин» - на 9,1%, валокордин - на 8,2%, «Аллохол» - на 7,8%, «Бромгексин» - на 7,6%. Поливитамины отечественного производства с макро- и микроэлементами, поливитамины без минералов выросли в цене на 7% и на 6,3% соответственно. Зафиксировано снижение цен на «Эссенциале форте Н» на 7,6%, «Лоратадин» - на 7,3%, сульфацетамид - на 7%, валидол - на 5,4%, метамизол натрия (анальгин отечественный) - на 2,2%, гипотиазид - на 1,3%, ацетилсалициловая кислота (аспирин отечественный) - на 0,9%.

Просмотров:211 Среди наблюдаемых 43 видов медикаментов картина изменения цен в декабре 2018 года по отношению к декабрю 2017 выглядела следующим образом: снизились цены на семь лекарственных средств; по 14 препаратам рост цен не превышал 4,5 процента; на 22 средства увеличение цен превышало 4,5 процента.Наибольшее увеличение цен отмечалось на йод - на 15,4%, флуоцинолона ацетонид - на 14,1%, настойку пустырника - на 13,3%, корвалол - на 13%, «Линекс» - на 10,5%, «Троксерутин» - на 9,1%, валокордин - на 8,2%, «Аллохол» - на 7,8%, «Бромгексин» - на 7,6%.Поливитамины отечественного производства с макро- и микроэлементами, поливитамины без минералов выросли в цене на 7% и на 6,3% соответственно.Зафиксировано снижение цен на «Эссенциале форте Н» на 7,6%, «Лоратадин» - на 7,3%, сульфацетамид - на 7%, валидол - на 5,4%, метамизол натрия (анальгин отечественный) - на 2,2%, гипотиазид - на 1,3%, ацетилсалициловая кислота (аспирин отечественный) - на 0,9%.