Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

30 января 2019, 14:17



На двухдневной стратегической сессии «Национальный проект «Наука»: инструменты, механизмы, реализация», которая прошла в Новосибирске 24-25 января, Таймыр представлял и. о. ректора НГИИ Дмитрий Дубров.

В группе «Приоритеты стратегии научно-технологического развития» разговор шёл о «больших научно-технологических задачах» и ожидаемых результатах от их решения, преимуществах Сибири в реализации мероприятий нацпроекта и организации управления исследованиями в регионе. Об объединении усилий науки, образования и индустриальных партнёров, участии в этом процессе органов власти говорили участники рабочей группы «Научно-образовательные центры мирового уровня». Каким требованиям должен отвечать преподаватель и исследователь, как организовать их подготовку и переподготовку, обсуждалось в рамках рабочей группы «Кадры». Здесь же был затронут вопрос и о требованиях к менеджменту образовательной и исследовательской организации в условиях реализации нацпроектов. Предложения, сформулированные рабочими группами, были вынесены на совещание, которое в Новосибирске провёл министр науки и высшего образования России Михаил Котюков. Также министр встретился со студентами и молодыми учёными, в числе которых был и Дмитрий Дубров. Сразу несколько вопросов на этой встрече были посвящены роли молодых ученых и будущих специалистов в обеспечении научно-технологического развития страны, а также повышению привлекательности исследовательской деятельности как профессии.

Просмотров:207 Руководители научных и образовательных организаций Сибири, подведомственных Министерству науки и высшего образования РФ, обсудили вопросы реализации национального проекта «Наука» и региональные инициативы, которые могут стать его частью.В группе «Приоритеты стратегии научно-технологического развития» разговор шёл о «больших научно-технологических задачах» и ожидаемых результатах от их решения, преимуществах Сибири в реализации мероприятий нацпроекта и организации управления исследованиями в регионе. Об объединении усилий науки, образования и индустриальных партнёров, участии в этом процессе органов власти говорили участники рабочей группы «Научно-образовательные центры мирового уровня». Каким требованиям должен отвечать преподаватель и исследователь, как организовать их подготовку и переподготовку, обсуждалось в рамках рабочей группы «Кадры». Здесь же был затронут вопрос и о требованиях к менеджменту образовательной и исследовательской организации в условиях реализации нацпроектов.Предложения, сформулированные рабочими группами, были вынесены на совещание, которое в Новосибирске провёл министр науки и высшего образования России Михаил Котюков.Также министр встретился со студентами и молодыми учёными, в числе которых был и Дмитрий Дубров. Сразу несколько вопросов на этой встрече были посвящены роли молодых ученых и будущих специалистов в обеспечении научно-технологического развития страны, а также повышению привлекательности исследовательской деятельности как профессии.