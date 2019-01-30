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30 января 2019, 14:42



В Норильской епархии готовятся к Сретенскому балу православной молодёжи.

Первые балы в Норильске устраивали в актовом зале Норильской епархии, а затем - во Дворце культуры комбината. В этом году Сретенский бал запланировали в колонном зале Норильского колледжа искусств на Комсомольской, 10. О своём желании участвовать заявили около 70 человек в возрасте от 14 до 35 лет. Сейчас специально приглашённый хореограф проводит мастер-классы, на которых молодёжь учится танцевать полонез, вальс и польку. На мероприятии предусмотрен обязательный дресс-код: для девушек - платья в пол с закрытыми плечами и перчатки, для кавалеров - строгие костюмы, галстуки. Во время бала устраивают фуршет, весёлые игры и конкурсы. Сретенский бал пройдет 17 февраля в 15 часов. Вход по пригласительным билетам. По всем вопросам ответят по телефонам: 8-913-168-41-60, 42-32-67.

Просмотров:212 Это будет уже третий бал, организованный по инициативе епархиального отдела по делам молодёжи. Такие танцевальные вечера последние годы проводятся по всей стране и посвящаются Всемирному дню православной молодёжи - 15 февраля, в праздник Сретения Господня.Первые балы в Норильске устраивали в актовом зале Норильской епархии, а затем - во Дворце культуры комбината. В этом году Сретенский бал запланировали в колонном зале Норильского колледжа искусств на Комсомольской, 10. О своём желании участвовать заявили около 70 человек в возрасте от 14 до 35 лет. Сейчас специально приглашённый хореограф проводит мастер-классы, на которых молодёжь учится танцевать полонез, вальс и польку.На мероприятии предусмотрен обязательный дресс-код: для девушек - платья в пол с закрытыми плечами и перчатки, для кавалеров - строгие костюмы, галстуки. Во время бала устраивают фуршет, весёлые игры и конкурсы.Сретенский бал пройдет 17 февраля в 15 часов. Вход по пригласительным билетам. По всем вопросам ответят по телефонам: 8-913-168-41-60, 42-32-67.