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30 января 2019, 15:10



«Возврата к старому порядку уже не будет»: краевые депутаты обсудили реализацию «мусорной реформы».

О том, какова обстановка в городах и районах Красноярского края по вывозу мусора, рассказал на заседании заместитель министра экологии и рационального природопользования Игорь Варфоломеев. По его словам, в 15 технологических зонах региона выбранные операторы уже приступили к работе. Услугу они оказывают в тех населённых пунктах, где существует инфраструктура. С жителей муниципальных образований, где сбор и вывоз мусора пока не налажен, плата за услугу не взимается. Сейчас тариф для жителей многоквартирных и частных домов внутри каждой технологической зоны уравнен. Кроме того, власти договорились с региональными операторами, что в первом квартале пеня за несвоевременную её оплату начисляться также не будет. В крае запланировано строительство мусоросжигательных комплексов. На это регион получит от Федерации 970 миллионов рублей, в том числе 437 миллионов уже в этом году. Кроме того, с 2020 года Красноярскому краю выделят ещё 300 миллионов рублей на уничтожение несанкционированных свалок. Варфоломеев отметил, что в 2019 году планируется обновление территориальной схемы обращения с ТКО, в частности, появление её электронной модели. Во время обсуждения темы депутат Виталий Толстов поднял тему формирования тарифа за вывоз мусора, напомнив, что теперь платить придётся не за квадратный метр, а за каждого проживающего. По его словам, больше всего от такого тарифа пострадают многодетные семьи. При этом пример Норильска показывает, что из-за изменения тарифа «мусорная» отрасль города потеряет примерно треть доходов: 180 млн рублей за год вместо 270 млн, подчеркнул парламентарий. Игорь Варфоломеев отметил, что федеральное законодательство предполагает оба варианта формирования тарифов за вывоз мусора для населения. В некоторых регионах, например, в Тюмени, ничего менять не стали. Заместитель министра не исключил, что если органы местного самоуправления представят ведомству весомые аргументы, то расчёт тарифа по квадратным метрам можно будет вернуть.

Просмотров:212 Депутаты Заксобрания Красноярского края подвели итоги первого месяца работы «мусорной реформы». О реализации новой системы по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) депутаты ЗС поговорили с представителями краевой власти на совместном заседании комитетов по строительству и ЖКХ и по природным ресурсам и экологии.О том, какова обстановка в городах и районах Красноярского края по вывозу мусора, рассказал на заседании заместитель министра экологии и рационального природопользования Игорь Варфоломеев. По его словам, в 15 технологических зонах региона выбранные операторы уже приступили к работе. Услугу они оказывают в тех населённых пунктах, где существует инфраструктура. С жителей муниципальных образований, где сбор и вывоз мусора пока не налажен, плата за услугу не взимается. Сейчас тариф для жителей многоквартирных и частных домов внутри каждой технологической зоны уравнен. Кроме того, власти договорились с региональными операторами, что в первом квартале пеня за несвоевременную её оплату начисляться также не будет.В крае запланировано строительство мусоросжигательных комплексов. На это регион получит от Федерации 970 миллионов рублей, в том числе 437 миллионов уже в этом году. Кроме того, с 2020 года Красноярскому краю выделят ещё 300 миллионов рублей на уничтожение несанкционированных свалок. Варфоломеев отметил, что в 2019 году планируется обновление территориальной схемы обращения с ТКО, в частности, появление её электронной модели.Во время обсуждения темы депутат Виталий Толстов поднял тему формирования тарифа за вывоз мусора, напомнив, что теперь платить придётся не за квадратный метр, а за каждого проживающего. По его словам, больше всего от такого тарифа пострадают многодетные семьи. При этом пример Норильска показывает, что из-за изменения тарифа «мусорная» отрасль города потеряет примерно треть доходов: 180 млн рублей за год вместо 270 млн, подчеркнул парламентарий. Игорь Варфоломеев отметил, что федеральное законодательство предполагает оба варианта формирования тарифов за вывоз мусора для населения. В некоторых регионах, например, в Тюмени, ничего менять не стали. Заместитель министра не исключил, что если органы местного самоуправления представят ведомству весомые аргументы, то расчёт тарифа по квадратным метрам можно будет вернуть.