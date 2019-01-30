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30 января 2019, 16:01



НПОПАТ информирует: с 1 февраля будет изменено расписание движения автобусов.

Актуальное расписание также размещено на официальном сайте МУП «НПОПАТ».

Просмотров:282 Изменения, в частности, коснутся двух маршрутов. Так, у автобусов 40-го маршрута интервал движения с 8.00 от остановки «Городская больница № 1» будет сокращён до 5-10 минут. По маршруту № 33 будут организованы дополнительные рейсы с отправлением от остановки «Аэропорт «Норильск»: в 14.25 по понедельникам и пятницам, а также в 16.25 по пятницам.Актуальное расписание также размещено на официальном сайте МУП «НПОПАТ».