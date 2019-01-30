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30 января 2019, 17:27



Начальник УХКЖ Норильска Евгений Войник прокомментировал повышение взносов за капремонт.

«Ремонты запланированы на большом количестве МКД, расценки утверждались ещё в 2016 году, а сейчас всё дорожает, так что, полагаю, эти процессы взаимосвязаны», - пояснил он. Напомним: с января 2019 года взнос на капитальный ремонт увеличился на 30 копеек за квадратный метр. В соответствии с Постановлением правительства Красноярского края в 2019 году изменился размер минимального взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края в районах Крайнего Севера, на 30 копеек за квадратный метр. Таким образом, минимальный размер взноса за квадратный метр площади составит 10,4 рубля для жильцов первого и второго этажей, 10 рублей – для собственников, живущих в домах без лифтов на третьем этаже и выше, и 10,4 рубля за кв. м будут платить жильцы третьего этажа и выше в домах с лифтом. Евгений Войник напомнил, что закон разрешает каждому дому иметь собственный специальный счёт на капремонт, однако в Норильске такой практики пока не было. И это обоснованно, считает он: жилой фонд не новый, и ремонтные работы обычно велики, следовательно – дороги. «Собственный счёт актуален в новостройках. Считайте сами, сколько собственники будут собирать средства на крупный ремонт, если замена одного лифта стоит 2,5 миллиона рублей?», - отметил он. Евгений Войник также пояснил критерии, по которым Фонд регионального оператора выбирает адреса для капремонта. Главным образом сюда входит техническое состояние дома, которое отслеживает УК (затем данные согласуются УЖКХ), учитывается и собираемость взносов за капремонт. Впрочем, он пояснил, что Норильск в этом отношении в крае на хорошем счету: муниципалитет оплачивает 100% взносов за собственное жилье, а горожане – свыше 90%.

Просмотров:194 Он подчеркнул, что это инициатива краевых властей. Однако местные чиновники ознакомлены с новыми цифрами, по его мнению, повышения следовало ждать:«Ремонты запланированы на большом количестве МКД, расценки утверждались ещё в 2016 году, а сейчас всё дорожает, так что, полагаю, эти процессы взаимосвязаны», - пояснил он.Напомним: с января 2019 года взнос на капитальный ремонт увеличился на 30 копеек за квадратный метр. В соответствии с Постановлением правительства Красноярского края в 2019 году изменился размер минимального взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края в районах Крайнего Севера, на 30 копеек за квадратный метр. Таким образом, минимальный размер взноса за квадратный метр площади составит 10,4 рубля для жильцов первого и второго этажей, 10 рублей – для собственников, живущих в домах без лифтов на третьем этаже и выше, и 10,4 рубля за кв. м будут платить жильцы третьего этажа и выше в домах с лифтом.Евгений Войник напомнил, что закон разрешает каждому дому иметь собственный специальный счёт на капремонт, однако в Норильске такой практики пока не было. И это обоснованно, считает он: жилой фонд не новый, и ремонтные работы обычно велики, следовательно – дороги.«Собственный счёт актуален в новостройках. Считайте сами, сколько собственники будут собирать средства на крупный ремонт, если замена одного лифта стоит 2,5 миллиона рублей?», - отметил он.Евгений Войник также пояснил критерии, по которым Фонд регионального оператора выбирает адреса для капремонта. Главным образом сюда входит техническое состояние дома, которое отслеживает УК (затем данные согласуются УЖКХ), учитывается и собираемость взносов за капремонт. Впрочем, он пояснил, что Норильск в этом отношении в крае на хорошем счету: муниципалитет оплачивает 100% взносов за собственное жилье, а горожане – свыше 90%.