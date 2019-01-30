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30 января 2019, 17:50



В правительстве края прокомментировали предстоящую отставку министра экологии и рационального природопользования региона.

Многие из этих сфер в последнее время находятся в стадии реформирования и внедрения новых подходов, что требует повышенной ответственности руководства ведомства и внимательного отношения ко всем принимаемым решениям в этих областях. В силу большого масштаба происходящих изменений министерством были допущены технические сбои по ряду вопросов, и министр в этой ситуации посчитал правильным взять на себя часть ответственности и подать в отставку. Руководством региона отставка принята, министр покинет свой пост после выхода из отпуска, но правительство края рассчитывает привлечь Владимира Часовитина для работы на других направлениях, высоко оценивая его профессиональные качества.

Просмотров:169 Официальный портал Красноярского края пишет: министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края ведёт нормативное правовое регулирование и оказание государственных услуг в областях охраны окружающей среды, атмосферного воздуха, обращения с отходами производства и потребления, водных отношений, безопасности гидротехнических сооружений, обеспечения радиационной безопасности, экологической экспертизы, организации, охраны и использования особо охраняемых природных территорий, охраны и использования объектов животного мира, водных биологических ресурсов, а также в сфере регулирования отношений недропользования.Многие из этих сфер в последнее время находятся в стадии реформирования и внедрения новых подходов, что требует повышенной ответственности руководства ведомства и внимательного отношения ко всем принимаемым решениям в этих областях.В силу большого масштаба происходящих изменений министерством были допущены технические сбои по ряду вопросов, и министр в этой ситуации посчитал правильным взять на себя часть ответственности и подать в отставку.Руководством региона отставка принята, министр покинет свой пост после выхода из отпуска, но правительство края рассчитывает привлечь Владимира Часовитина для работы на других направлениях, высоко оценивая его профессиональные качества.